ChatGPT tarihte 1 milyar kullanıcıya ulaşan en hızlı uygulama oldu

OpenAI şirketinin ChatGPT uygulaması, dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısında 1 milyar barajını aştı. Sensor Tower analiz şirketinin verilerine göre, bu servis insanlık tarihindeki en hızlı büyüyen uygulama olarak kayıtlara geçti. Bu haberi Ixbt.com duyurdu.

ChatGPT bu sonuca lansmanından yaklaşık üç yıl sonra ulaştı. Bu göstergeyle Google Maps, TikTok, Instagram ve YouTube gibi devlerin büyüme hızlarını geride bırakmayı başardı. Yapay zeka alanındaki rekabetin artması, kullanıcıların platformlarda geçirdiği süreyi de etkiliyor.

Araştırmalara göre, 2026'nın ilk çeyreğinde Anthropic şirketinin Claude uygulamasını yükleyen Amerikalı kullanıcılar, ChatGPT platformunda önceki sekiz aylık ortalamaya kıyasla %5 daha az zaman geçirmeye başladı. Şu anda Claude uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısı 56 milyona ulaştı.

Ayrıca, yapay zeka pazarında büyük finansal değişiklikler bekleniyor. Anthropic şirketi ABD'de halka arz (IPO) için gizli başvuru yaptı. Reuters ajansının haberine göre, OpenAI de önümüzdeki haftalar içinde kendi IPO sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

Sensor Tower verilerine göre, Claude uygulamasının yıllık büyüme oranı %640'a ulaşarak ChatGPT'nin (%62) göstergesini önemli ölçüde geride bıraksa da, toplam kullanıcı sayısı bakımından OpenAI hala mutlak liderliğini koruyor.