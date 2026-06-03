Cristiano Ronaldo Neden Dünya Kupası'nı Kazanmak İstiyor?

Portekizli efsanevi forvet Cristiano Ronaldo, kariyerindeki son büyük kupa olan Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Eski takım arkadaşı Eric Djemba-Djemba'nın verdiği röportaja göre, bu istek Lionel Messi ile olan rekabetten ziyade Ronaldo'nun içsel kazanma arzusundan kaynaklanıyor. Goal.com bu haberi veriyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun altıncı kez yer alması bekleniyor. Bu gösterge futbol tarihinde mutlak bir rekor olacak. Lionel Messi 2022'de Katar'da şampiyonluğu kutlamış olsa da, Ronaldo koleksiyonunu tamamlamayı ve milletine karşı sorumluluğunu yerine getirmeyi ön planda tutuyor.

Manchester United'da birlikte top koşturduğu Djemba-Djemba, Ronaldo'nun antrenmanlardaki karakterini hatırlattı. Söylediğine göre, Cristiano sıradan şutlar isabetsiz olduğunda bile kendisine çok kızıyordu. Bu da onun her zaman en iyi olma çabasını kanıtlıyor.

Şu anda Al-Nassr forması giyen 41 yaşındaki yıldız, kariyerini sonlandırmadan önce 1000 gol barajını aşmayı da planlıyor. Dünya şampiyonluğunu kazanmak ise şüphesiz onun muhteşem kariyerine yakışır bir son olacaktır.