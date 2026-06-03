Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen Süspansiyon

SPIEF-2026 kapsamında, teknik ve yapısal açıdan önemli ölçüde geliştirilen yeni Lada Niva Legend modeli tanıtıldı. Araç, geleneksel arazi aracı felsefesini korurken dinamik, yakıt ekonomisi ve temel donanım açısından modern gereksinimlere uyarlandı. Ixbt.com'un haberine göre haber veriyor.

En önemli yenilik, 1.8 litrelik 8 supaplı yeni motordur. Bu motor yüksek tork sağlarken, çekiş gücünün %80'i henüz 1000 d/d'de elde edilebiliyor. Yakıt tüketimi ise bazı sürüş modlarında önceki modele kıyasla %30'a kadar azaltıldı.

Aracın süspansiyon sistemi de elden geçirildi: denge çubuğu öne taşınarak sürüş konforu ve yol tutuş iyileştirildi. Güvenlik ve ergonomiye de özel önem verildi. Sürücü hava yastığı eklendi, gövde yapısı güçlendirildi ve ön frenlere havalandırmalı diskler takıldı.

Kabinde ses yalıtımı iyileştirildi, vites ve transfer kutusu kollarının konumu değiştirildi. Artık vites kolu sürücüye daha yakın, transfer kutusu ise tek kollu tasarıma ve üçüncü bir destek noktasına sahip. Ayrıca klima, merkezi kilit ve kapılar ile kontak için tek anahtar sistemi sunuldu.

Gövde parçalarının bir kısmı çift taraflı galvanizli çelikten üretilerek korozyon direnci ve zorlu koşullarda dayanıklılık artırıldı. Direksiyon simidi Lada Granta ile ortaklaştırıldı ve kontak kilidi artık direksiyonun sağ tarafında bulunuyor.