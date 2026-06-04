Jose Mourinho Real Madrid'e dönüyor mu? Florentino Perez'den olay yaratan video

Jose Mourinho, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in seçim kampanyası kapsamında yayınlanan bir video nedeniyle büyük bir tartışmanın ortasında kaldı. Videoda Portekizli uzmanın Madrid kulübüne dönüşünden bahsediliyor, ancak şu anda Benfica'nın teknik direktörü olan Mourinho bu görüntülerin sahte olduğunu vurguluyor. Goal.com haber veriyor.

Perez'in kampanya ekibi tarafından sunulan videoda "MOUcha historia por hacer" (Yapılacak çok tarih var) sloganıyla Mourinho'nun dönüşü duyuruldu. Bu durum Benfica yönetiminin sert tepkisine neden oldu. Mourinho'nun kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve kendisi derhal yönetimle iletişime geçerek bu videoyu çekmediğini, görüntülerin yapay zeka (AI) ile oluşturulduğunu belirtti.

Florentino Perez ise Mourinho'nun niteliklerini yüksek değerlendirerek onu dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak nitelendirdi. Perez, Diario AS'a verdiği demeçte, "Mourinho Real Madrid için çok önemli bir isimdi. Bizimle rekor seviyede şampiyonluklar kazandı ve takımı yüksek bir rekabet seviyesine taşıdı. Mourinho ve Ibrahima Konate ilk transferlerim olacak" ifadelerini kullandı.

7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Perez'in rakibi Enrique Riquelme. Riquelme, Mourinho'nun adaylığını reddederek kendi spor projesinin tamamen farklı olduğunu belirtti. Ona göre, Mourinho deneyimli bir teknik direktör olsa da kulübün gelecekteki planları için uygun değil.