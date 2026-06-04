Bayern kalecisi Daniel Peretz Southampton ile sözleşme imzalayacak

Münih ekibi Bayern, kaleci kadrosunda değişiklikler yapmaya devam ediyor. Daily Echo'nun haberine göre, İsrailli kaleci Daniel Peretz takımdan tamamen ayrılmak üzere. Southampton kulübü, Almanya şampiyonu ile 25 yaşındaki futbolcunun transferi için müzakereleri son aşamaya getirdi. Goal.com bu haberi duyurdu.

Peretz, Ocak ayında kiralık olarak Southampton kadrosuna katılmıştı. Münih ekibinde Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich gibi rakipler nedeniyle ilk 11 umudunu yitiren kaleci, İngiltere'de kendini göstermeyi başardı. Takım taraftarlarının sevgilisi haline gelen oyuncu, 26 maça çıktı ve 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Daniel Peretz'in Bayern ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürse de, kariyerine İngiltere'de devam etmeyi tercih ediyor. Futbolcuya başka kulüplerden de teklifler geldi ancak o tam olarak Southampton projesine güvendi. Transferin resmi detaylarının bu hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, Southampton çevresinde ciddi krizler yaşandı. İngiltere Futbol Ligi, casusluk skandalı nedeniyle takımı Hull City'ye karşı oynayacağı play-off finalinden men etti. Ayrıca, takımın gelecek sezonki puan hesabından dört puan silinmesine karar verildi. Bu zorluklara rağmen, Peretz takımın İngiltere Premier Ligi'ne dönmesine yardımcı olmak istiyor.