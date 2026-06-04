Bayern kalecisi Daniel Peretz takımdan tamamen ayrılıyor

Bayern Münih kalecisi Daniel Peretz, kariyerine İngiltere'de devam etmeye yakın. Daily Echo'nun haberine göre Southampton, Alman ekibiyle İsrailli kalecinin transferi konusunda müzakerelerin son aşamasına geldi. Taraflar anlaşmayı bu hafta sonuna kadar resmileştirmeyi umuyor. Goal.com'un haberine göre.

25 yaşındaki kaleci, Ocak ayında Southampton kadrosuna kiralık olarak katılmıştı. Diğer kulüplerden teklifler almasına rağmen Peretz, tam olarak "Azizler" kadrosunda kalmayı tercih etti. Bayern kadrosunda Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich gibi rakiplerin gölgesinde kalan kaleci, İngiltere'de en iyi yönlerini sergileyebildi.

Daniel Peretz, Southampton formasıyla şu ana kadar 26 maça çıktı ve 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Taraftarların sevgilisi haline gelmeyi başardı. Dikkat çekici olan ise Münih ekibiyle mevcut sözleşmesinin 2024'e kadar değil, 2028'e kadar imzalanmış olmasıydı; ancak sürekli forma giyme arzusu onu transfere yönlendirdi.

Southampton kulübü etrafındaki durum ise oldukça karmaşık. Takım, casusluk skandalı nedeniyle İngiltere Futbol Ligi tarafından ağır cezalandırıldı. Kulüp, Hull City'ye karşı oynanacak play-off finalinden men edildi ve gelecek sezon Championship'te 4 puanı silindi. Buna rağmen Peretz, takımın gelecekteki başarılarına olan güvenini dile getiriyor.