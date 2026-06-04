Bayern kalecisi Daniel Peretz takımdan tamamen ayrılıyor

·83·Spor
Bayern kalecisi Daniel Peretz takımdan tamamen ayrılıyor

Bayern Münih kalecisi Daniel Peretz, kariyerine İngiltere'de devam etmeye yakın. Daily Echo'nun haberine göre Southampton, Alman ekibiyle İsrailli kalecinin transferi konusunda müzakerelerin son aşamasına geldi. Taraflar anlaşmayı bu hafta sonuna kadar resmileştirmeyi umuyor. Goal.com'un haberine göre.

25 yaşındaki kaleci, Ocak ayında Southampton kadrosuna kiralık olarak katılmıştı. Diğer kulüplerden teklifler almasına rağmen Peretz, tam olarak "Azizler" kadrosunda kalmayı tercih etti. Bayern kadrosunda Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich gibi rakiplerin gölgesinde kalan kaleci, İngiltere'de en iyi yönlerini sergileyebildi.

Daniel Peretz, Southampton formasıyla şu ana kadar 26 maça çıktı ve 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Taraftarların sevgilisi haline gelmeyi başardı. Dikkat çekici olan ise Münih ekibiyle mevcut sözleşmesinin 2024'e kadar değil, 2028'e kadar imzalanmış olmasıydı; ancak sürekli forma giyme arzusu onu transfere yönlendirdi.

Southampton kulübü etrafındaki durum ise oldukça karmaşık. Takım, casusluk skandalı nedeniyle İngiltere Futbol Ligi tarafından ağır cezalandırıldı. Kulüp, Hull City'ye karşı oynanacak play-off finalinden men edildi ve gelecek sezon Championship'te 4 puanı silindi. Buna rağmen Peretz, takımın gelecekteki başarılarına olan güvenini dile getiriyor.

BayernSouthamptonDaniel PeretzTransferlerFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yan Diomande Liverpool'un teklifini reddedip başka bir dev kulübe transfer olabilirBugün, 08:39
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu