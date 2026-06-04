Taşkent'te bazı sokaklar 4 günlüğüne trafiğe kapatılacak

Başkentimiz sakinleri ve şehrimizin misafirleri için kültürel dinlence sunan sıcak gelişmeler devam ediyor. Taşkent'in tam merkezinde büyük ve eğlenceli bir festival düzenlenmesi planlanıyor. Bu vesileyle, şehir yönetimi tarafından bayram etkinliklerinin güvenli ve neşeli geçmesini sağlamak amacıyla bazı merkezi sokaklarda araç trafiği geçici olarak kısıtlanacaktır.

Trafik kısıtlamaları 4 Haziran sabah saat 06:00'dan 8 Haziran saat 07:00'ye kadar (yaklaşık dört gün boyunca) geçerli olacaktır.

Trafiğin tamamen kapatılacağı bölgelerin listesi

Bayram şenlikleri ve festivalin ana sahnelerinin kurulması nedeniyle aşağıdaki güzergahlarda araç trafiği tamamen kısıtlanacaktır:

Taras Şevçenko Caddesi: Fidokor Caddesi kesişiminden Nukus Caddesi'ne kadar olan kısım;

Seyyid Baraka Caddesi: Oybek Caddesi kesişiminden Emir Timur Bulvarı'na kadar olan bölge.

Sürücüler için tavsiyeler

Bu günlerde söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerden, olası trafik sıkışıklığını önlemek ve gidecekleri yere gecikmeden varmak için önceden alternatif yolları kullanmalarını rica ederiz.

Yürüyüş için harika bir fırsat: Sürücülerimiz için biraz rahatsızlık yaratsa da, bu günler başkent sakinleri ve çocuklar için açık havada güzel bir yürüyüş yapmak ve festivalin harika programlarının tadını çıkarmak için çok uygun bir fırsattır. Lütfen aileniz ve sevdiklerinizle güzel Taşkent sokaklarında keyifli vakit geçirin!

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