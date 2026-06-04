Mobiuz 351 Milyon Dolara Satıldı

·109·Ekonomi
Mobiuz 351 Milyon Dolara Satıldı

Devlet Varlıklarını Yönetme Ajansı, Mobiuz mobil operatöründeki devlete ait %100 hissenin satıldığını resmen duyurdu. Anlaşma bedeli 351 milyon USD olarak gerçekleşti.

Verilere göre, Mobiuz şirketini ABD merkezli McKim and Company liderliğindeki bir konsorsiyum satın aldı. Bu işlem, Özbekistan telekomünikasyon pazarındaki en önemli olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni yatırımcılar, Mobiuz'un faaliyetlerini daha da geliştirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı ve şirket altyapısını genişletmeyi planlıyor. Bu amaçla gelecekte 500 milyon USD'ye kadar ek yatırım yapılması öngörülüyor.

Bu yatırımların mobil iletişim hizmetlerini modernize etmeye, ağ kapasitesini iyileştirmeye ve rekabet ortamını güçlendirmeye hizmet etmesi bekleniyor.

MobiuzÖzbekistanDevlet Varlık Yönetim AjansıMcKim and Company
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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