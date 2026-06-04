Uzaydan Büyüleyici Kareler: Kozmonotlar Dünya Çevresinde Dört Kez Tur Attı

Rus kozmonotlar Sergey Kud-Sverçkov ve Sergey Mikayev, 27 Mayıs'taki uzay yürüyüşü sırasında Dünya'nın etrafında dört kez dönmeyi başardı. Kud-Sverçkov'un belirttiğine göre, araç dışı faaliyetler 6 saat 6 dakika sürdü ve bu süre boyunca mürettebat üyeleri belirlenen görevleri yerine getirmeye tamamen odaklandı. Ixbt.com'un haberine göre .

Kozmonot, Telegram kanalında çalışma sürecinde çekilen nadir fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflar arasında güneş ışığı altındaki okyanuslar ve Kızıldeniz kıyısındaki Suudi Arabistan'ın gece şehir manzaraları yer alıyor. Kud-Sverçkov, uzaydan Dünya manzarasının artık sıradan hale gelmesine rağmen, istasyon dışındaki çalışmalardan gerçek bir keyif aldığını vurguladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalar sırasında uzmanlar, Zvezda modülüne Solntse-Teragers deney ekipmanını kurdu, Nauka modülünden Ekran-M numunelerini söktü ve Poisk modülünden Biorisk projesi konteynerini aldı. Başlangıçta açık uzaydaki çalışmaların 5 saat 27 dakika sürmesi planlanmıştı, ancak programın tamamlanması için ek 40 dakikaya ihtiyaç duyuldu.

İstasyon içindeki mürettebatın çalışmalarını kozmonot Andrey Fedyayev koordine etti. Fedyayev, Avrupa'nın ERA robotik manipülatörünü yöneterek açık uzaydaki meslektaşlarına yardımcı oldu.