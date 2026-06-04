Florentino Perez Real Madrid'in yeni transferlerini doğruladı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün gelecek sezon için ilk büyük transferlerini açıklayarak futbol dünyasını sarstı. Başkanlık seçimleri öncesinde konuşan 79 yaşındaki yönetici, görevinde kalması halinde takıma bir savunma direği ve efsanevi bir teknik direktörün katılacağını doğruladı. Perez'in açıklamalarına göre, Liverpool savunmacısı Ibrahima Konate serbest oyuncu olarak Madrid ekibine katılacak. Goal.com haber veriyor.

Diario AS'a verdiği röportajda Perez şunları söyledi: "Bu transferler üzerinde çalışıyoruz. Şunu güvenle söyleyebilirim ki, eğer başkan olarak kalırsam, dünyanın en iyi savunmacılarında biri olan Konate gelecek sezondan itibaren Real Madrid forması giyecek. Bize katılacak tek üst düzey savunmacı o olmayacak." Ayrıca takımı yönetmesi için Jose Mourinho'nun seçildiğini de açıkladı.

Bilgilere göre, bu anlaşmalarla ilgili evrak işleri tamamlandı. İçeriden bilgi veren Fabrizio Romano, Konate'nin Çarşamba akşamı dört yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi. Bu haberi Aurelien Tchouameni sosyal medyada beğenerek dolaylı yoldan doğruladı. Ayrıca Inter yıldızı Denzel Dumfries'in de Real Madrid ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Yeni isimlerin yanı sıra Perez, takımın yıldızı Vinicius Junior'un geleceğine de değindi. Brezilyalı forvetin başka kulüplere transfer olacağına dair söylentileri yalanlayan başkan: "Vini dünyanın en iyi futbolcularından biri ve Madrid'de mutlu. Sözleşmesinin bitmesine daha vakit var ancak şunu söyleyebilirim ki Vinicius kalmak istiyor ve ben de bunu istiyorum" dedi.

Bu sansasyonel açıklamalar, yaklaşık 100 bin kulüp üyesinin katılacağı başkanlık seçimlerinden birkaç gün önce geldi. Perez'in rakibi Enrique Riquelme yakın zamanda Erling Haaland'ın kulübe transfer olmak istediğini iddia etmişti. Kupasız geçen bir sezonun ardından Konate, Dumfries ve Jose Mourinho gibi isimlerin dönüşünün Perez için seçim kampanyasında önemli bir koz olması bekleniyor.