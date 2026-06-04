Lil Hurramov'un "aşk hikayesi" beklenmedik şekilde sona erdi

Her şey bu yılın ocak ayında, 23 yaşındaki blogerin takipçilerinin sorularını yanıtlarken bu yıl evlenmeyi planladığına dair imada bulunmasıyla başladı. O dönemde kendisinin Dubai'de yaşayan 23 yaşındaki model Valeriya ile ilişkisi olduğu da öğrenildi.

Şubat ayında, iş gereği Özbekistan'a geldikten sonra Ozod yeniden Dubai'ye, sevgilisinin yanına uçtu. Sosyal medyada modelle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "dünyada böyle bir aşk yok" notunu düştü.

Ancak aradan çok geçmeden beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bloger, Munisa Rizayeva'nın "Bevafo" şarkısı eşliğinde arşiv videoları paylaşarak ilişkisinin bittiğini resmen doğruladı. Gönderinin altına "Bu gönderiyi görmeniz gerekiyordu" diye yazdı.

Bu durum sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar bu sonun baştan tahmin edilebilir olduğunu söylerken, diğerleri bunu sadece bir PR çalışmasının sonu olarak yorumladı.

Böylece Lil Hurramov'un aşk hikayesi, beklenen bir düğünle değil, büyük tartışmalarla sona erdi.