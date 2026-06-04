Andoni Iraola Liverpool'un Başına Geçti: Önündeki Temel Görevler

Liverpool takımında yeni bir dönem başlıyor. Arne Slot yönetimindeki başarısız sezonun ardından takımın başına Andoni Iraola getirildi. Geçen sezon İngiltere Premier League şampiyonluğunu koruyamayan ve 12 mağlubiyet alan "Kırmızılar" için bu değişiklik yeni bir umut vaat ediyor. Takım sadece iç ligde değil, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi rakiplerine karşı da ağır yenilgiler alarak taraftarların güvenini kaybetmişti. Goal.com haber veriyor.

Sportif direktör Richard Hughes, kendisine iyi tanıdık bir uzmanı seçti. Daha önce Bournemouth kulübünde kısıtlı bütçeyle tarihsel bir başarıya imza atan ve takımı altıncı sıraya taşıyan Iraola, şimdi Liverpool kadrosunu yeniden inşa etmeli. Onun hücum odaklı futbol anlayışı, Anfield'daki moral bozukluğunu değiştirmek için temel faktör olarak görülüyor. Ancak Ağustos ayında başlayacak yeni sezon öncesi İspanyol teknik adamın çözmesi gereken pek çok sorun var.

Iraola için ilk görev Alexander Isak meselesidir. Britanya rekoru seviyesinde bir transfer olan İsveçli forvet, sakatlıklar nedeniyle geçen sezon sadece 13 maçta forma giyebildi. Şu anda Dünya Kupası'nda mücadele eden forvetin fiziksel durumunu toparlamak ve gol vuruş yeteneğini geri kazandırmak, takımın hücum hattı için hayati önem taşıyor.

Ayrıca yeni teknik adamın kaleci Alisson konusunda net bir karar vermesi ve Florian Wirtz gibi yetenekli oyuncuların geleceğini belirlemesi gerekiyor. Liverpool taraftarları Iraola'dan sadece sonuç değil, takımın kaybolan dinamizmini geri getirmesini bekliyor. Isak'ın İsveç formasıyla Norveç ağlarına gönderdiği güzel gol ise yeni teknik adam için olumlu bir sinyal olabilir.