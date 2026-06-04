Taşkent Bölgesi'nde 9 Kilograma Yakın Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ülkemizde huzur ve asayişi korumak ve halk sağlığını tehdit eden afetlerle mücadele etmek amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından sistematik ve hızlı tedbirler başarıyla uygulanmaktadır. Devlet Güvenlik Servisi (DXX) ve Sınır Birlikleri personelinin işbirliğiyle Taşkent Bölgesi'nde gerçekleştirilen son kapsamlı özel operasyonda, büyük miktarda uyuşturucu maddenin dolaşımı engellenmiştir.

Operasyon sırasında, «Taşkent — Fergana» güzergahında yüksek hızla seyreden «Tracker» marka hafif araç durdurularak aranmıştır.

Hızlı arama ve tehlikeli yükün ifşası

Şüpheli aracın bagaj kısmı yasal usullere göre arandığında, içinde toplam ağırlığı 8 kilogram 913 gram olan ve karaborsaya sürülmesi planlanan «haşiş» uyuşturucu maddesi tespit edilmiş ve tanıklar huzurunda el konulmuştur.

Direksiyondaki kuryenin, Fergana şehrinde ikamet eden ve daha önce suçtan hüküm giymiş 1990 doğumlu bir vatandaş olduğu ortaya çıkmıştır. Soruşturma süreçlerinde, söz konusu uyuşturucuların komşu ülkeden kaçakçılık yollarıyla ülkemiz sınırlarına gizlice sokulduğu belirlenmiştir. Gözaltına alınan şahsın, bu büyük partiyi ikametgahına güvenli bir şekilde teslim etmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca, araç kabini dikkatlice aranırken, sürücünün şahsi bahçesi veya cebi gibi yerlerde şahsi kullanımı için taşıdığı ayrı uyuşturucu maddeler de bulunmuştur.

Suçun cezası kesindir

Şu anda bu olayla ilgili olarak ilgili maddeler uyarınca ceza davası açılmış olup soruşturma devam etmektedir. Suç zincirinin diğer üyelerini belirlemek için arama çalışmaları sürmektedir.

DXX'den önemli çağrı: Devlet Güvenlik Servisi, ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın sağlığı konusunda kayıtsız kalmayan tüm vatandaşları dikkatli olmaya çağırmaktadır. Uyuşturucu maddelerin yasa dışı ticareti veya dolaşımı ile ilgili şüpheli durumlara tanık olursanız, derhal 1520 kısa numarasını arayarak ihbar etmeniz rica olunur. Bilgi veren kişilerin anonimliğini ve gizliliğini devlet tam olarak garanti eder.

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