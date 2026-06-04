Erling Haaland: Norveçli Terminatör Dünya Kupası'nda sahne alıyor

Erling Haaland, futbol dünyasındaki "Terminatör" unvanını çoktan kabul etmiş durumda. Yıllar önce sosyal medyada kendisini yarı insan, yarı gol makinesi olarak tasvir ederek taraftarlarının bayramını kutlamıştı. Ancak Haaland'ı sadece soğukkanlı bir golcü olarak görmek hata olur. O, vatanı Norveç için her zaman en iyisini isteyen, duygusal ve renkli bir karaktere sahiptir. Goal.com haber veriyor.

Norveç Milli Takımı 2026 Dünya Kupası biletini aldığında, Erling Haaland mutlu olmaktan ziyade "rahatladığını" itiraf etti. Bu beklenen bir sonuçtu; çünkü Norveç en son 1998'de Dünya Kupası'na katılmış, Avrupa Şampiyonası'nda ise Haaland doğmadan bir ay önce, Haziran 2000'de boy göstermişti.

Molde kulübünde genç yaşta parlayan Haaland, Martin Ødegaard gibi yeteneklerden bile daha fazla baskı altında kaldı. Zengin bir futbol mirasına sahip olmayan Norveç'i büyük turnuvalara taşıma sorumluluğu onun omuzlarına düştü. Erling bu baskıyı her zaman memnuniyetle karşıladı. Ne kadar güçlü olduğunu iyi biliyor ve alçakgönüllülüğünü koruyarak çalışmaya devam ediyor.

Haaland'ın ana hedeflerinden biri babası Alfie Haaland'ı geçmekti ve buna zaten ulaştı. Şimdi ise önünde çok daha büyük bir görev var. "Bu bana büyük bir baskı yüklüyor ama bu baskıyı seviyorum. Eğer Erling Haaland olmasaydım, ben de Erling Haaland'dan bu kadar büyük beklentiler içinde olurdum," diyor forvet oyuncusu.