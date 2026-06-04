Taşkent ve Erivan Arasında Doğrudan Uçuşlar Başladı

·28·Özbekistan
Taşkent ve Erivan Arasında Doğrudan Uçuşlar Başladı

Özbekistan ve Ermenistan halkları arasındaki kültürel, ekonomik ve turistik ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyan tarihi bir olay gerçekleşti. Son birkaç on yılda ilk kez, iki ülkenin başkentlerini doğrudan birbirine bağlayan düzenli hava yolu seferleri resmen yeniden başlatıldı. Bu durum, uzun yıllardır aktarmalı uçuşlardan yorulan yolcular ve seyahat tutkunları için gerçek bir sevinç kaynağı oldu.

Tarihi ilk uçuş ve yolcu akışı

Bu yılın 2 Haziran tarihinde Ermenistan'ın ünlü «Shirak Avia» havayolu şirketi, ErivanTaşkent – Erivan güzergahındaki ilk düzenli uçuşunu başarıyla tamamladı. Daha ilk uçuş bile bu güzergaha olan talebin ne kadar yüksek olduğunu açıkça kanıtladı:

  • Taşkent'e gelenler: Beyaz bir güvercin gibi süzülen ilk uçakla Özbekistan topraklarına 127 yolcu geldi.

  • Erivan'a gidenler: Geniş kapsamlı Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan Ermenistan'ın başkentine tam 177 vatandaşımız ve yabancı misafir yola çıktı.

Bu tarihi uçuşlar, çağın gereksinimlerini tam olarak karşılayan, konforlu ve güvenli Boeing 737 uçaklarıyla, haftanın belirli günlerinde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Üçüncü ülkeler olmadan konforlu ve hızlı seyahat

Daha önce iki ülke temsilcileri veya gezginler için bu güzergahta seyahat etmek oldukça zahmetliydi. Yolcular, varış noktalarına ulaşmak için başka yabancı ülkeler üzerinden transit geçmek ve uzun saatler beklemek zorunda kalıyordu. Devrim niteliğinde açılan bu doğrudan uçuş, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etme imkanı sunuyor.

Umut verici bir adım: Yeni hava köprüsünün kurulması, sadece sıradan vatandaşların akrabalık bağlarını korumasını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ikili iş ilişkilerini güçlendirmeye ve Özbekistan ile Ermenistan'ın eşsiz turizm potansiyelini yeni zirvelere taşımaya hizmet ediyor.

Ülkemizdeki ve dünya havacılığındaki en son haberleri, yeni açılan uygun güzergahları ve ilginç seyahat duyurularını her zaman Zamin sayfalarımızda bizimle takip edin!

ÖzbekistanErmenistanTaşkentErivanShirak AviaBoeingZamin
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İşletmeler için teminatsız mikrokredi limiti 200 milyon suma yükseltildiBugün, 09:01Bugün Dünya'da güçlü bir manyetik fırtına görülebilirBugün, 08:59Taşkent'te Şeyhantahur ve Yunusabad'ın Bazı Bölgelerinde Gaz Kesintisi YapılacakBugün, 06:23Surhanderya'da dört bacaklı bebek doğdu ve ameliyat edildiDün, 14:04Rusya Özbekistan Ürünlerine Kısıtlama Getirmeyi PlanladıDün, 13:24Ülkedeki Çalışma Çağındaki Nüfus SayısıDün, 12:43
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Özbekistan haberler

Özbekistan rekor kırdı: 12 binden fazla samsa hazırlandı (video)
Merkez Bankası 500 bin somluk banknot haberlerine ilişkin açıklama yaptı
Kırgızistan Özbekistan'dan getirilen 21 ton karpuzu geri gönderdi
1 Haziran'da yürürlüğe girecek önemli değişiklik belli oldu
Özbekistan'da sıcak havanın yerini şiddetli yağış ve serinlik alıyor
Elektrik tarifeleri artıyor, 500 kWh için fatura değişiyor
Özbekistan'da doğum yardımı ödeme prosedüründe değişiklik yapıldı
Özbekistan'da Kurban Bayramı tarihi resmen açıklandı