Taşkent ve Erivan Arasında Doğrudan Uçuşlar Başladı

Özbekistan ve Ermenistan halkları arasındaki kültürel, ekonomik ve turistik ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyan tarihi bir olay gerçekleşti. Son birkaç on yılda ilk kez, iki ülkenin başkentlerini doğrudan birbirine bağlayan düzenli hava yolu seferleri resmen yeniden başlatıldı. Bu durum, uzun yıllardır aktarmalı uçuşlardan yorulan yolcular ve seyahat tutkunları için gerçek bir sevinç kaynağı oldu.

Tarihi ilk uçuş ve yolcu akışı

Bu yılın 2 Haziran tarihinde Ermenistan'ın ünlü «Shirak Avia» havayolu şirketi, Erivan – Taşkent – Erivan güzergahındaki ilk düzenli uçuşunu başarıyla tamamladı. Daha ilk uçuş bile bu güzergaha olan talebin ne kadar yüksek olduğunu açıkça kanıtladı:

Taşkent'e gelenler: Beyaz bir güvercin gibi süzülen ilk uçakla Özbekistan topraklarına 127 yolcu geldi.

Erivan'a gidenler: Geniş kapsamlı Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan Ermenistan'ın başkentine tam 177 vatandaşımız ve yabancı misafir yola çıktı.

Bu tarihi uçuşlar, çağın gereksinimlerini tam olarak karşılayan, konforlu ve güvenli Boeing 737 uçaklarıyla, haftanın belirli günlerinde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Üçüncü ülkeler olmadan konforlu ve hızlı seyahat

Daha önce iki ülke temsilcileri veya gezginler için bu güzergahta seyahat etmek oldukça zahmetliydi. Yolcular, varış noktalarına ulaşmak için başka yabancı ülkeler üzerinden transit geçmek ve uzun saatler beklemek zorunda kalıyordu. Devrim niteliğinde açılan bu doğrudan uçuş, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etme imkanı sunuyor.

Umut verici bir adım: Yeni hava köprüsünün kurulması, sadece sıradan vatandaşların akrabalık bağlarını korumasını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ikili iş ilişkilerini güçlendirmeye ve Özbekistan ile Ermenistan'ın eşsiz turizm potansiyelini yeni zirvelere taşımaya hizmet ediyor.

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