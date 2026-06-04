Taşkent Vilayetinde Büyük Arazi Dolandırıcılığı Önlendi

Ülkemizde hukukun üstünlüğünü sağlamak ve dolandırıcılık ile yasa dışı arazi alım satımı gibi kötü eğilimlere karşı kararlı mücadele etmek amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından bir başarılı operasyon daha gerçekleştirildi. Devlet Güvenlik Servisi (DGS) ve Başsavcılık bünyesindeki Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi çalışanlarının işbirliğiyle Taşkent vilayetinde düzenlenen özel operasyonda, çok büyük miktarda para elde etmeye çalışan bir şahıs ifşa edildi.

Operasyon sırasında, başkentte ikamet eden 1979 doğumlu bir vatandaş, dolandırıcılık yoluyla başkasının malını zimmetine geçirmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

Devlet rezervindeki arazi ve sahte vaatler

Belirlendiğine göre, söz konusu şahıs yerel bir girişimcinin güvenini kazanarak ona vilayetin ücra bir bölgesinde değil, oldukça prestijli sayılan Yangiyol ilçesinde bir yer buldu. Devlet rezervinde bulunan ve toplam alanı 1,5 hektar olan verimli araziyi, güya mimarlık ve kadastro sistemindeki üst düzey tanıdıkları aracılığıyla girişimci adına resmileştireceğini vaat etti.

Elbette, böyle bir «hizmet» karşılığında çok büyük miktarda para talep etti:

Anlaşılan toplam tutar: 750.000 ABD doları;

Alınan avans (kapora) tutarı: 20.000 ABD doları.

Şüpheli, anlaşılan paranın ilk 20 bin dolarlık kısmını kapora (avans) olarak alırken DGS ve Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı ve üzerinden kimyasal işlem görmüş paralar delil olarak müsaderesine el konuldu.

Kanun önünde herkes eşittir

Şu anda bu olayla ilgili ilgili maddelerden suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma ve tahkikat işlemleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca, bu suç planıyla bağlantılı olabilecek sektör temsilcilerini tespit etmek için önlemler alınmaktadır.

Editörden önemli not: Ülkemizde ticari faaliyetlerin başlatılması veya arazi edinimi yalnızca yasal zeminde, açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen elektronik açık artırmalar aracılığıyla yapılır. Bu tür sahte tanıdıklara ve vaatlere inanmak, vatandaşlarımızı büyük mali kayıplara ve cezai sorumluluğa sürükleyebilir. Yolunuz her zaman yasal ve güvenli olsun!

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