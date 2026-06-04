Özbek boksörler World Boxing sıralamasında liderliği ele geçirdi

Özbek boksunun efsaneleri ve deri eldiven ustaları uluslararası arenada sözlerini söylemeye devam ediyor. Uluslararası World Boxing organizasyonu Haziran 2026 itibarıyla, dünya boksörlerinin güncel resmi sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. Bizim için en sevindirici olan, Özbekistan milli takım üyelerinin erkekler kategorisindeki mevcut 10 sıkletten tam 6'sında gezegenin mutlak lideri olarak birinci sırada yer almasıdır.

Vatandaşlarımızın -60, -65, -75, -80, -85 ve -90 kg sıkletlerinde rakiplerine hiçbir şans tanımayarak liderliğini koruması, Özbek boks ekolünün dünyada eşsiz olduğunu bir kez daha açıkça kanıtladı.

Erkeklerde büyük rekabet: Altı sıklette mutlak birincilik!

Temsilcilerimiz ilk üçte ve liderler arasında sağlam bir yer edindiler. Erkekler sıralamasında vatandaşlarımızın elde ettiği sonuçlar şu şekildedir:

-50 kg: Asilbek Jalilov (8. sıra), Shodiyor Meliqo‘ziyev (11. sıra).

-55 kg: Mirazizbek Mirzahalilov (9. sıra), Samandar Olimov (11. sıra), Shahzod Muzaffarov (12. sıra).

-60 kg: Abdumalik Xalakov (1. sıra — Dünya lideri) , Abdurahmon Mahmudjonov (10. sıra), Dilshod Abdumurodov (17. sıra), Madiyar Daniyarov (24. sıra).

-65 kg: Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (1. sıra — Dünya lideri) , Abdulloh Madaminov (6. sıra), Adhamjon Muhiddinov (16. sıra).

-70 kg: Shavkatjon Boltayev (10. sıra), Muhammadazizbek Ismoilov (17. sıra).

-75 kg: Fazliddin Erkinboyev (1. sıra — Dünya lideri) , Javohir Abdurahimov (4. sıra).

-80 kg: Javohir Ummataliyev (1. sıra — Dünya lideri) , Fazliddin Erkinboyev (4. sıra), To‘rabek Xabibullayev (13. sıra).

-85 kg: Akmaljon Isroilov (1. sıra — Dünya lideri) , Jasurbek Yo‘ldoshev (4. sıra).

-90 kg: To‘rabek Xabibullayev (1. sıra — Dünya lideri) , Halimjon Mamasoliyev (5. sıra), Nusratbek Tohirov (14. sıra).

90+ kg (Süper ağır sıklet): Jahongir Zokirov (3. sıra), Halimjon Mamasoliyev (12. sıra), Arman Maxanov (18. sıra).

Kadınlarımız da güçlüler arasında

Ringde yeteneklerini sergileyen Özbek kadın boksörler de dünyanın en güçlü deri eldiven ustalarıyla layıkıyla rekabet ederek üst basamaklarda yer alıyor:

Sıklet Sporcumuzun adı ve sırası -48 kg Sabina Boboqulova (3. sıra), Farzona Fozilova (8. sıra) -51 kg Feruza Kazakova (8. sıra), Gulsevar G‘aniyeva (12. sıra) -54 kg Nigina O‘ktamova (10. sıra), Feruza Kazakova (23. sıra) -57 kg Xumorabonu Mamajonova (15. sıra) -60 kg Sitora Turdibekova (13. sıra) -65 kg Navbahor Xamidova (3. sıra) -70 kg Aziza Zokirova (4. sıra) -75 kg Aziza Zokirova (6. sıra) -80 kg Ruxshona Parpiyeva (5. sıra), Sohiba Ro‘zmetova (15. sıra) 80+ kg Oltinoy Sotimboyeva (4. sıra)

Editörün notu: Altın Eldiven sahiplerimizin dünya sıralamasını bu denli fethetmesi, ülkemizde spora, özellikle de boksa gösterilen yüksek ilginin ve sporcularımızın durmaksızın çalışmasının bir sonucudur. Gelecek büyük turnuvalarda da zafer yürüyüşlerinin devam etmesini diliyoruz.

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