Jose Mourinho Real Madrid'in baş antrenörü olabilir: Ana koşul belli

Jose Mourinho beklenmedik bir şekilde Real Madrid'in baş antrenörlüğüne dönebilir. Ancak bu atama, kulüp başkanlığı için yapılacak seçimlerin sonucuna doğrudan bağlı. Mevcut başkan Florentino Pérez, seçmenleri kendine çekmek için Portekizli uzmanın adaylığını kullanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Başkanlık yarışında Florentino Pérez ve rakibi Enrique Riquelme rekabet ediyor. Pérez takıma Jose Mourinho ve Ibrahima Konaté'yi getireceğine söz verirken, Riquelme seçmenleri daha büyük transferlerle — Erling Haaland ve Rodri ile şaşırtmaya çalışıyor. Pazar günü yapılacak seçimler kulübün gelecekteki yönünü belirleyecek.

Florentino Pérez, Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldığını gösteren bir video sundu. Videoda 63 yaşındaki teknik direktör Real Madrid formasıyla görülüyor. Benfica kulübü de borsa aracılığıyla Pérez'in kazanması durumunda Mourinho için 15 milyon avroluk tazminat ödeneceğini doğruladı. Bu, daha önce tahmin edilen 6 milyon avrodan çok daha fazla.

Rakip aday Enrique Riquelme ise Manchester City yıldızlarını hedef aldı. Erling Haaland'ın Real Madrid'de oynama isteği olduğunu vurgulayarak, Pazartesi gününden itibaren Rodri için de görüşmelerin başlayacağını vaat etti. Riquelme'nin sözlerine göre, başkan seçilirse Rodri kesinlikle Madrid kulübünün bir üyesi olacak.

Şu anda Florentino Pérez, Liverpool defans oyuncusu Ibrahima Konaté'yi serbest ajan olarak kadroya katmayı planlıyor. İki aday arasındaki mücadele Real Madrid taraftarlarına hareketli bir transfer dönemi vaat ediyor. Nihai karar ise Pazar günündeki oylama sürecinden sonra netleşecek.