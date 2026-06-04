Rafael Leao Milan'dan ayrılmaya yakın: Galatasaray ona iki kat daha fazla maaş teklif etti

Portekizli yetenekli forvet Rafael Leao'nun Serie A'daki kariyerini sonlandırıp Türkiye Şampiyonası'na gitmesi bekleniyor. Son haberlere göre, İstanbul'un Galatasaray kulübü futbolcu için başlıca aday haline geldi. San Siro'da geçen zorlu sezonun ardından Leao, Türk devinden mali açıdan oldukça cazip bir teklif aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Galatasaray Rafael Leao için yıllık 10 milyon euro maaş ve ek bonuslar vaat ediyor. Bu, şu anda Milan kulübünde aldığı 5,5 milyon euroluk maaşının neredeyse iki katı. Türk kulübü, Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna kattıktan sonra, şimdi Leao'yu bir sonraki ana transfer hedefi haline getirdi.

26 yaşındaki futbolcunun kendisi de Portekiz milli takımındayken yeni bir davaya hazır olduğunu açıkça belirtti. Milan'ın Şampiyonlar Ligi biletini kaybettiği başarısız bir sezonun ardından Leao, "Elimden geleni yaptım, şimdi başka bir ligde yeni meydan okumalar istiyorum" dedi. Bu açıklama, kulüp ve futbolcu arasındaki ilişkinin sona erdiğini gösteriyor.

Ancak, bu transfer süreci Ağustos ayına kadar uzayabilir. Milan şu anda yeni teknik direktör ve sportif direktör ararken, Galatasaray Türkiye Süper Ligi'ndeki yabancı kotası nedeniyle önce kadrodaki yabancı futbolcuları satmak zorunda. Ancak bundan sonra Türkler İtalyan kulübüne resmi teklifle başvurabilecek.