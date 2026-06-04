Conor McGregor'ın maçı için biletler 4 dakikada tükendi

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek UFC 329 turnuvasının biletleri çok kısa sürede tükendi. Yabancı basının haberlerine göre, biletler satışa çıktıktan sonra sadece 240 saniye içinde bitti.

Bilet fiyatları, arenanın üst katlarındaki koltuklar için 600 dolar, oktagonun çevresindeki ilk sıra koltuklar için ise 43 bin dolar olarak belirlendi.

11 Temmuz'da gerçekleşecek turnuvanın ana mücadelesi, İrlandalı MMA dövüşçüsü Conor McGregor ile UFC'nin eski tüy sıklet şampiyonu Max Holloway arasında bir rövanş niteliğinde olacak. Müsabaka welter sıklette düzenlenecek.

Bu iki sporcunun ikinci karşılaşmasıdır. İlk kez Ağustos 2013'te oktagona çıkan sporculardan McGregor, o mücadelede hakemlerin oy birliğiyle aldığı kararla galip gelmişti.

Haberlere göre, Conor McGregor bu maçtan 15 milyon dolar gelir elde edecek. Ayrıca İrlandalı sporcu için henüz açıklanmayan ek bir bonus da öngörülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, kendisi UFC tarihinde aynı anda iki farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan ilk dövüşçüdür.