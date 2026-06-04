Bavyera, Almanya milli takımının defans oyuncusuyla anlaştı

Münih'in Bavyera kulübü, Eintracht Frankfurt'un yıldızı Nathaniel Brown'ın transferi konusunda önemli bir adım attı. Edinilen bilgilere göre, Bavyera yönetimi ve futbolcu arasında tam bir sözlü anlaşmaya varıldı. Vincent Kompany'nin yönetimindeki takım, kadroyu yenileme sürecinde 22 yaşındaki sol bek oyuncusunu ana hedef olarak belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bundesliga'daki parlak performanslarıyla tanınan Nathaniel Brown, şu anda Almanya milli takımıyla Dünya Kupası hazırlıkları yapıyor. Haberlere göre, futbolcu Münih kulübüyle 2031 yılına kadar uzanan uzun vadeli sözleşme şartlarını kabul etti. Bavyera, onu sadece defansta değil, kanat orta sahasında da oynayabilen çok yönlü bir futbolcu olarak görüyor.

Ancak kulüpler arasındaki müzakereler henüz sonuçlanmadı. Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, yetenekli defans oyuncusu için 60 milyon euro talep ediyor. Bu yüksek fiyat, transferin gecikmesine veya tamamen durmasına neden olabilir. Bavyera, bu tutarı ödemeye henüz tam olarak razı olmadı.

Durumdaki bu belirsizlik, Avrupa'nın diğer devlerinde umut uyandırıyor. Arsenal, Manchester City ve Real Madrid kulüpleri de Nathaniel Brown için mücadeleye katılabilir. Özellikle Arsenal, defansı güçlendirmek için bu futbolcuyu kısa listesine aldı. Bavyera finansal konuları hızlıca çözmezse, Londra kulübünün transferi lehine sonuçlandırması bekleniyor.

Geçen sezon Nathaniel Brown, Frankfurt formasıyla 42 maça çıkarak 4 gol attı ve 6 asist yaptı. Takımı Bundesliga'da 8. sırada yer alıp Avrupa kupalarından mahrum kalsa da, futbolcunun kişisel istatistikleri üst düzey kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.