Liverpool, Andoni Iraola ile sözleşme imzaladı

·119·Spor
Liverpool, Andoni Iraola ile sözleşme imzaladı

Liverpool Kulübü, Andoni Iraola'nın takımın yeni teknik direktörü olarak atandığını resmen duyurdu. İspanyol uzman, 2026-27 sezonu öncesi Arne Slot'un yerine geçmek üzere Anfield'a geliyor. Merseyside ekibinin yönetimi, 43 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığını ve Cumartesi günü takımdan ayrılan Slot'un halefi olacağını doğruladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Iraola, İngiltere Premier Ligi'nde Bournemouth ile geçirdiği üç başarılı sezonun ardından Liverpool'un dikkatini çekti. Güney kıyısındaki kariyeri, progresif oyun tarzıyla öne çıktı. Geçen ay, Bournemouth'u lig tablosunda altıncı sıraya taşıyarak kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmasına öncülük etti.

Yeni teknik direktör, dünyanın en prestijli kulüplerinden birine geldiği için memnuniyetini dile getirdi. "Çok heyecanlıyım. Liverpool, dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Buradaki atmosfer, taraftarlar ve yüksek seviyeli futbolcularla çalışma fırsatı beni cezbetti. Kupalar için mücadele etme şansı, her teknik direktör için en çekici davettir," dedi Iraola kulübün resmi sitesine verdiği röportajda.

İspanya'nın Bask Bölgesi'nde doğan Iraola, futbolculuk kariyerinde çoğunlukla sağ bek olarak oynadı ve Athletic Bilbao formasıyla 500'den fazla maça çıktı. 2018'de teknik direktörlük kariyerine başlayan uzman, Kıbrıs'ın AEK Larnaca ve İspanya'nın Mirandes takımlarında taktiksel yeteneğini sergiledi.

LiverpoolAndoni Iraolaİngiltere Premier LigiTransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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