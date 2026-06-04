Juventus, Alisson transferinden vazgeçip Emiliano Martinez'e yöneldi

Torino'nun Juventus kulübü, Liverpool kalecisi Alisson Becker transferi konusundaki girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca, tüm dikkatini Emiliano Martinez'e çevirdi. Brezilyalı file bekçisiyle kişisel anlaşmaya varıldığına dair haberlere rağmen, Merseyside kulübü liderlerini satmak istemiyor. Bu durum, "yaşlı bayan"ı yeni sezon öncesi diğer seçenekleri değerlendirmeye zorladı. Konuyla ilgili olarak Goal.com haber veriyor.

Liverpool, Alisson ile sözleşmedeki 12 aylık uzatma seçeneğini aktif hale getirdi ve kadro istikrarını koruma niyetinde. İngiltere Premier Lig kulübü, bir dizi tecrübeli oyuncunun ayrılmasının ardından ana kalecisini elden çıkarmamaya karar verdi. Bu nedenle, Juventus yönetimi transfer pazarında alternatif aday listesini oluşturdu.

Gazzetta'nın haberine göre, Aston Villa kalecisi ve 2022 Dünya Kupası şampiyonu Emiliano Martinez, Torino kulübü için ana hedef haline geldi. 33 yaşındaki Arjantinli kaleci yeni meydan okumalara açık olduğunu belirtti. Transfer bedeli yaklaşık 20 milyon euro olarak değerlendiriliyor, ancak yıllık 6 milyon euroluk maaşı Juventus için finansal zorluk yaratabilir.

Bu arada, Torino ekibi Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario seçeneğini de izliyor. 29 yaşındaki İtalyan file bekçisi Serie A'ya dönmek istiyor. Vicario'nun maaşının Emiliano Martinez'e kıyasla çok daha düşük olması (yıllık 3-4 milyon euro) Juventus yönetiminin ekonomik planlarına daha uygun. Şu anda kulüp bu iki adaydan birini seçmek üzere.