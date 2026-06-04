Bugatti ilk kez televizör tanıttı: Sıra dışı tasarıma sahip

Hypercar markası Bugatti, Avusturyalı C SEED şirketi ile iş birliği yaparak N1 adlı dönüştürülebilir bir televizyonu tanıttı. Bu yenilik, özel lüks sınıfında bir görsel-işitsel çözüm olarak konumlandırılıyor ve villalar, yatlar ile seçkin gayrimenkul sahipleri için sipariş üzerine üretiliyor. Konuyla ilgili olarak Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın tasarımı Bugatti Tourbillon hypercar'ından ilham alınarak oluşturuldu. Gövde havacılık alüminyumundan ve karbon fiberden yapılmış olup, otomobil dünyasına özgü ünlü C-Line hattı tüketici elektroniği alanına taşındı. Jean Bugatti tarafından tasarlanan bu akıcı hat, hypercar gövdelerini sararak salonu görsel olarak ayırır.

Katlanmış haldeyken televizör modern bir tasarım heykelini andırır, ancak düğmeye basıldığında 45 saniye içinde tamamen açılır. Alıcılara 4K MicroLED panelleri temel alan 110, 137 ve 165 inçlik versiyonlar sunuluyor. Ekran HDR10+ teknolojisini destekliyor ve 4000 nite kadar parlaklık sağlıyor.

Ayrıca cihaz 180 derece dönebilme özelliğine sahip ve paneller arasındaki ek yerlerini gizleyen özel bir teknoloji ile donatılmış. Ses sistemi, televizör açıldığında otomatik olarak çıkan Wisdom Audio hoparlörlerine dayanıyor. Her bir ünite, Bugatti otomobillerinin orijinal renkleri, deri kaplamalar ve kişiselleştirilmiş plakalar ile özelleştirilebiliyor.

Resmi fiyat henüz açıklanmadı, ancak C SEED şirketinin benzer standart modelleri yaklaşık 400.000 dolar civarında. Bugatti markası altındaki versiyonun ise bundan daha pahalı olması bekleniyor.