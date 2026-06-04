Audi, R8 yerine yeni V8 hibrit süper otomobilini tanıttı

·80·Otomobil
Audi, R8 yerine yeni V8 hibrit süper otomobilini tanıttı

Audi şirketi, R8 modelinin yerini alacak ve sınırlı sayıda üretilecek yeni Nuvolari süper otomobilini tanıttı. 987 beygir gücündeki bu V8 hibrit model, markanın yeni amiral gemisi olacak. Şirketin yöneticisi Gernot Döllner'in sözlerine göre, bu otomobil markanın geleceği için özel bir beyan niteliği taşıyor. Bu konuda Autocar.co.uk haber veriyor.

Nuvolari, 4,0 litrelik çift turbolu motor ve üç elektrik motoruyla donatılmış olup, Alman markasının tarihindeki en hızlı ve en güçlü seri üretim otomobili olarak kabul ediliyor. Araçta aktif aerodinamik, karbon fiber gövde ve tork dağıtıcılı dört tekerlekten çekiş sistemi dahil olmak üzere Formula 1 teknolojileri kullanılıyor. Gelecek yılın başında satışa sunulması beklenen bu modelden toplam 499 adet üretilecek.

Yeni süper otomobil, Audi markasının geçen yıl Concept C modeliyle tanıttığı yeni tasarım dilini yansıtan ilk seri üretim otomobildir. Nuvolari, teknik altyapısını ve güç aktarma organlarını Volkswagen Grubu bünyesindeki Lamborghini markasının yeni Temarario modeliyle paylaşıyor. Bu gelenek, önceki R8 modelinin Lamborghini Gallardo ve Huracán ile iş birliğine benzer.

Otomobilin adı, efsanevi yarışçı Tazio Nuvolari'nin onuruna verilmiştir; kendisi bir zamanlar Audi'nin öncüsü olan Auto Union takımında yarışmıştır. Bu proje, Audi'nin F1 yarışlarındaki çıkış sezonuna uygun olarak rekor bir süre olan 14 ayda geliştirildi. Proje üzerinde Audi, F1 takımı ve Lamborghini mühendislerinden oluşan ortak bir ekip çalıştı.

AudiNuvolariSüper OtomobilHibritOtomobil
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Audi, Nuvolari süper spor otomobilini tanıttı: 987 bg ve 350 km/s üzeri hızBugün, 23:55Kia Seltos 2027 tanıtıldı: 190 bg ve 8 ileri otomatik şanzımanDün, 16:27Ford Avrupa pazarına dönüyor: Fiesta, Bronco ve yeni crossoverlarDün, 15:25Yedi Koltuklu Skoda Peaq: Yeni Amiral Gemisi Crossover'ın İlk Görselleri YayınlandıDün, 08:27Ford 2029'a Kadar Avrupa'da Ralli Tarzlı Beş Yeni Model TanıtacakDün, 07:272005 BMW 3 Series ile 8000 Kilometre: Klasik Bir Otomobil Her Gün Sürülebilir mi?Dün, 06:27
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Papa yeni elektrikli otomobile bindi, Ferrari hisseleri çakıldı (video)
Ünlü marka Özbekistan'da otomobil üretmeyi planlıyor
BYD yeni amiral gemisi SUV modeli Hiace 08'i tanıttı
BYD Yuan Plus'ın üçüncü nesli 21 Mayıs'ta tanıtılacak
850 beygir gücündeki zırhlı pikap Rezvani Fortress tanıtıldı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen Süspansiyon
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class'a rakip lüks sedan