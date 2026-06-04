Audi, R8 yerine yeni V8 hibrit süper otomobilini tanıttı

Audi şirketi, R8 modelinin yerini alacak ve sınırlı sayıda üretilecek yeni Nuvolari süper otomobilini tanıttı. 987 beygir gücündeki bu V8 hibrit model, markanın yeni amiral gemisi olacak. Şirketin yöneticisi Gernot Döllner'in sözlerine göre, bu otomobil markanın geleceği için özel bir beyan niteliği taşıyor. Bu konuda Autocar.co.uk haber veriyor.

Nuvolari, 4,0 litrelik çift turbolu motor ve üç elektrik motoruyla donatılmış olup, Alman markasının tarihindeki en hızlı ve en güçlü seri üretim otomobili olarak kabul ediliyor. Araçta aktif aerodinamik, karbon fiber gövde ve tork dağıtıcılı dört tekerlekten çekiş sistemi dahil olmak üzere Formula 1 teknolojileri kullanılıyor. Gelecek yılın başında satışa sunulması beklenen bu modelden toplam 499 adet üretilecek.

Yeni süper otomobil, Audi markasının geçen yıl Concept C modeliyle tanıttığı yeni tasarım dilini yansıtan ilk seri üretim otomobildir. Nuvolari, teknik altyapısını ve güç aktarma organlarını Volkswagen Grubu bünyesindeki Lamborghini markasının yeni Temarario modeliyle paylaşıyor. Bu gelenek, önceki R8 modelinin Lamborghini Gallardo ve Huracán ile iş birliğine benzer.

Otomobilin adı, efsanevi yarışçı Tazio Nuvolari'nin onuruna verilmiştir; kendisi bir zamanlar Audi'nin öncüsü olan Auto Union takımında yarışmıştır. Bu proje, Audi'nin F1 yarışlarındaki çıkış sezonuna uygun olarak rekor bir süre olan 14 ayda geliştirildi. Proje üzerinde Audi, F1 takımı ve Lamborghini mühendislerinden oluşan ortak bir ekip çalıştı.