Sahte DDR5 bellekleri orijinalinden ayırt etmek zorlaşıyor

·45·Teknoloji
Sahte DDR5 bellekleri orijinalinden ayırt etmek zorlaşıyor

Çin'in e-ticaret platformlarında G.Skill ve V-Color markaları altında üretilen sahte DDR5 RAM modülleri kitlesel olarak ortaya çıktı. Computex 2024 fuarında şirket yetkilileri, bu sorunun piyasayı ciddi şekilde etkilediğini ve taklit ürünleri orijinalinden ayırmanın giderek karmaşıklaştığını belirtti. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil sahte modüllerin temel özelliği, G.Skill ve V-Color çözümleriyle görsel olarak birebir aynı olan baskılı devre kartları kullanmalarıdır. Ayrıca, dolandırıcılar soğutucuları ve hatta RGB aydınlatma sistemlerini yüksek doğrulukla kopyalamayı başarmış. Daha önce sahte bellekler, plastik veya cam elyafı 'sahte' çipler aracılığıyla kolayca tespit edilebiliyordu.

V-Color şirketi, Çin'de düşük fiyatlarla satılan kopyalarla ilgili müşterilerden çok sayıda şikayet aldığını bildirdi. Şu anda sahte modüllerde hangi çiplerin kullanıldığı bilinmiyor, çünkü orijinal V-Color ürünleri yalnızca SK hynix çipleriyle üretiliyor. Şirket, analiz yapmak için henüz sahte numuneleri temin etmedi.

G.Skill yetkilileri de bu sorunu doğrulayarak, taklit ürünlerin piyasada uzun yıllardır bulunduğunu vurguladı. Şirket uzmanları, pahalı RAM satın alırken dolandırıcılık kurbanı olmamak için yalnızca resmi ortaklara ve güvenilir satıcılara başvurulmasını tavsiye ediyor.

DDR5G.SkillV-ColorTeknolojiBilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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