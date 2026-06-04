Yarın ülkenin bazı bölgelerinde yağmur bekleniyor

Yarın Özbekistan'ın bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur ve gök gürültülü fırtına görülme ihtimali var. Dağ etekleri ve dağlık bölgelerde sel ve su baskınları meydana gelebileceği belirtiliyor. Bu durum, "O'zgidromet" tarafından 5 Haziran için yayınlanan hava durumu tahmin raporunda bildirildi.

Verilere göre, Taşkent şehrinde hava değişken olacak, günün ikinci yarısında kısa süreli yağmur ve gök gürültülü fırtına görülebilir. Sıcaklık gece 17–19 derece, gündüz ise 30–32 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünde 3–8 m/s hızla esecek, bazı bölgelerde 10–12 m/s'ye kadar kuvvetlenecek, toz ve kum fırtınaları görülebilir.

Karakalpakistan Cumhuriyeti ve Harezm vilayetinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı gündüz 28–33 dereceye kadar yükselecek. Benzer hava durumu Buhara ve Nevai vilayetlerinde de sürecek, gündüz sıcaklığı 35 dereceye ulaşabilir.

Taşkent vilayeti, Sirderya, Cizzak ve Semerkand vilayetlerinde çoğunlukla kuru hava hakim olacak. Sadece Taşkent vilayetinin bazı ilçelerinde günün ikinci yarısında kısa süreli yağmur ve gök gürültülü fırtına olasılığı var. Sıcaklık 28–33 derece civarında olacak.

Kaşkaderya ve Surhanderya vilayetlerinde en sıcak hava durumu korunacak. Bu bölgelerde gündüz hava sıcaklığının 33–38 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Fergana Vadisi — Andican, Namangan ve Fergana vilayetlerinde de günün ikinci yarısında bazı yerlerde kısa süreli yağmur ve gök gürültülü fırtına görülebilir. Sıcaklık gündüz 28–33 derece civarında olacak.

Cumhuriyetin dağ etekleri ve dağlık bölgelerinde ise aralıklı olarak yağmur yağması ve gök gürültülü fırtına görülmesi bekleniyor. Sıcaklık gece 10–15 derece, gündüz 18–23 derece civarında olacak. Bununla birlikte, bu bölgelerde sel ve su baskını riski devam ediyor.

Meteorologlar, 4–5 Haziran tarihlerinde dağ etekleri ve dağlık bölgelerde yaşayan halkı ve tatilcileri dikkatli olmaya çağırdı. Sel riski olan yerlerde güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uyulması tavsiye ediliyor.