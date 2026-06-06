Lamine Yamal La Liga'nın en iyi futbolcusu seçildi

·3·Spor
Lamine Yamal La Liga'nın en iyi futbolcusu seçildi

Barcelona kulübünün genç yıldızı Lamine Yamal, 2025-26 sezonu sonunda İspanya şampiyonasının en iyi futbolcusu seçildi. Hansi Flick yönetimindeki takımın şampiyonluk yarışındaki başarısında 18 yaşındaki kanat oyuncusunun katkısı paha biçilemezdi. Sezon boyunca 16 gol attı ve 11 asist yaparak hücum hattının gerçek lideri haline geldi. Bu haber Goal.com tarafından verildi.

Lamine Yamal bu başarısının yanı sıra, takım arkadaşı Ferran Torres ile birlikte en iyi İspanyol gol kralına verilen "Zarra Trophy" ödülünü de kazandı. Barcelona için bu prestijli ödülü üst üste ikinci kez kazanmak oldu — geçen sezon bu unvana Raphinha layık görülmüştü. Kulübün resmi açıklamasında Yamal'ın her maçta gösterdiği driblingler ve rakip defanslar için yarattığı sorunlar özel olarak vurgulandı.

Katalanların başarısı sadece Yamal ile sınırlı kalmadı. Takımın teknik direktörü Hansi Flick üst üste ikinci kez sezonun en iyi teknik direktörü seçildi. Önderliğinde Barcelona, 94 puan toplayarak lig tablosunda birinci sırada yer aldı. Bu, Alman uzmanın İspanya futbolundaki dominasyonunu bir kez daha kanıtladı.

Defans ve kaleci hattında da Barcelona temsilcileri ödüllendirildi. Joan Garcia sezonun en iyi kurtarışı kategorisinde birinci oldu. "Espanyol" ile yapılan derbide Pere Milla'nın şutunu kurtarması yılın en parlak anı olarak seçildi. Ayrıca Garcia, sezon boyunca sadece 21 gol yediği için "Zamora Trophy" ödülünün de sahibi oldu.

Lamine YamalBarcelonaLa LigaHansi FlickFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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