Max Holloway, Conor McGregor ile yaklaşan dövüş hakkında konuştu

·315·Spor
Max Holloway, Conor McGregor ile yaklaşan dövüş hakkında konuştu

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında yılın en ses getiren ve uzun süredir beklenen çatışmalarından biri yaklaşıyor. Amerikalı ünlü UFC yıldızı Max Holloway, eski rakibi İrlandalı efsanevi dövüşçü Conor McGregor ile yapacağı yaklaşan dövüş hakkında ilk kez kararlı ve beklenmedik görüşlerini paylaştı. Bu ateşli açıklama, kısa süre içinde spor dünyasında ve milyonlarca hayran arasında büyük tartışmalara neden oldu.

Çoğu kişi Conor'ın spor formundan ve oktagona dönüşünden şüphe duyarken, Holloway durumu tamamen farklı değerlendiriyor.

"MMA'yı tamamen değiştirdi": 13 yıllık tarihe bakış

Max Holloway, rakibinin spora olan tutkusundan bahsederken uzun geçmişlerini hatırlattı ve Conor'a olan saygısını gizlemedi:

  • Ciddi niyet: "Günümüzde birçok kişi, McGregor durmaksızın antrenman yapsa da yakın zamanda dövüşmeyeceğini düşünüyor. Ancak bence hedefleri çok ciddi. İrlandalı dövüşçünün büyük sporu ve oktagon ortamını gerçekten özlediği belli oluyor," diyor Max.

  • Geçmiş anılar: İlk kez tam 13 yıl önce güçlerini test etmişlerdi. O zamanlar her iki sporcu da MMA dünyasına yeni giren, henüz tanınmayan genç adamlardı. Bugün ise her biri milyonlarca hayrana sahip gerçek efsanelere dönüştüler.

Holloway'in vurguladığı gibi, McGregor kendi döneminde karma dövüş sanatları endüstrisini kökten değiştirdi ve onu dünya çapında ünlü bir seviyeye taşıdı.

Uyarı ve unutulmaz "UFC 329" çatışması

En ilginç yanı, Max yaklaşan zaferine kesinlikle inanıyor ve Conor'a özgün bir şekilde psikolojik baskı uygulamaya başladı. "Büyük spora dönmesinden çok mutluyum, ancak bu dönüşte karşısına tam olarak benim çıkacağımdan dolayı çok pişman olacak," diyerek Amerikalı dövüşçü rakibine ciddi bir uyarı gönderdi.

Bu iki büyük gücün karşılıklı çatışmasının ne zaman ve nerede olacağına dair bilgiler aşağıdaki takvimde yer almaktadır:

Turnuva adı

Önemli tarih

Sıklet ve statü

Beklenen sonuç

UFC 329

12 Temmuz

Hafif / Tüy sıklet

Yılın en çok satan PPV ana dövüşü.

Durum analizi: Conor McGregor'ın oktagona dönüşü sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda büyük bir şov ve iştir. Ancak Max Holloway şu anda kariyerinin zirvesinde ve Conor için çok tehlikeli bir rakip. 13 yıl önceki dövüşte Conor kazanmıştı, ancak bugün durum kökten değişti. Temmuz ayında bizi gerçek bir dayanıklılık ve rövanş dövüşü bekliyor. Her iki sporcunun da şansı yüksek, ancak galibiyet en güçlüye nasip olacak.

UFC dünyasındaki en son heyecanlı dövüşleri, sporcuların özel röportajlarını ve "UFC 329" turnuvasının en sıcak detaylarını her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Max HollowayConor McGregorUFC
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mirra Andreyeva Roland Garros'taki zaferinin ardından kendini tebrik ettiMirra Andreyeva Roland Garros'taki zaferinin ardından kendini tebrik ettiBugün, 19:21Capello, İtalya milli takımının yeni teknik direktörünün kim olacağını açıkladıCapello, İtalya milli takımının yeni teknik direktörünün kim olacağını açıkladıDün, 18:53Mirra Andreyeva "Roland Garros 2026" şampiyonu oldu!Mirra Andreyeva "Roland Garros 2026" şampiyonu oldu!Dün, 16:52Serie A, yeni sezon için resmi maç takvimini açıkladıSerie A, yeni sezon için resmi maç takvimini açıkladıDün, 16:44Belçika milli takımı Tunus'u 5-0 yendiBelçika milli takımı Tunus'u 5-0 yendiDün, 16:27UFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştıUFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştıDün, 15:31
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu