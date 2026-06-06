Max Holloway, Conor McGregor ile yaklaşan dövüş hakkında konuştu

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında yılın en ses getiren ve uzun süredir beklenen çatışmalarından biri yaklaşıyor. Amerikalı ünlü UFC yıldızı Max Holloway, eski rakibi İrlandalı efsanevi dövüşçü Conor McGregor ile yapacağı yaklaşan dövüş hakkında ilk kez kararlı ve beklenmedik görüşlerini paylaştı. Bu ateşli açıklama, kısa süre içinde spor dünyasında ve milyonlarca hayran arasında büyük tartışmalara neden oldu.

Çoğu kişi Conor'ın spor formundan ve oktagona dönüşünden şüphe duyarken, Holloway durumu tamamen farklı değerlendiriyor.

"MMA'yı tamamen değiştirdi": 13 yıllık tarihe bakış

Max Holloway, rakibinin spora olan tutkusundan bahsederken uzun geçmişlerini hatırlattı ve Conor'a olan saygısını gizlemedi:

Ciddi niyet: "Günümüzde birçok kişi, McGregor durmaksızın antrenman yapsa da yakın zamanda dövüşmeyeceğini düşünüyor. Ancak bence hedefleri çok ciddi. İrlandalı dövüşçünün büyük sporu ve oktagon ortamını gerçekten özlediği belli oluyor," diyor Max.

Geçmiş anılar: İlk kez tam 13 yıl önce güçlerini test etmişlerdi. O zamanlar her iki sporcu da MMA dünyasına yeni giren, henüz tanınmayan genç adamlardı. Bugün ise her biri milyonlarca hayrana sahip gerçek efsanelere dönüştüler.

Holloway'in vurguladığı gibi, McGregor kendi döneminde karma dövüş sanatları endüstrisini kökten değiştirdi ve onu dünya çapında ünlü bir seviyeye taşıdı.

Uyarı ve unutulmaz "UFC 329" çatışması

En ilginç yanı, Max yaklaşan zaferine kesinlikle inanıyor ve Conor'a özgün bir şekilde psikolojik baskı uygulamaya başladı. "Büyük spora dönmesinden çok mutluyum, ancak bu dönüşte karşısına tam olarak benim çıkacağımdan dolayı çok pişman olacak," diyerek Amerikalı dövüşçü rakibine ciddi bir uyarı gönderdi.

Bu iki büyük gücün karşılıklı çatışmasının ne zaman ve nerede olacağına dair bilgiler aşağıdaki takvimde yer almaktadır:

Turnuva adı Önemli tarih Sıklet ve statü Beklenen sonuç UFC 329 12 Temmuz Hafif / Tüy sıklet Yılın en çok satan PPV ana dövüşü.

Durum analizi: Conor McGregor'ın oktagona dönüşü sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda büyük bir şov ve iştir. Ancak Max Holloway şu anda kariyerinin zirvesinde ve Conor için çok tehlikeli bir rakip. 13 yıl önceki dövüşte Conor kazanmıştı, ancak bugün durum kökten değişti. Temmuz ayında bizi gerçek bir dayanıklılık ve rövanş dövüşü bekliyor. Her iki sporcunun da şansı yüksek, ancak galibiyet en güçlüye nasip olacak.

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