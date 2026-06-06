Neymar gelecek hafta Brezilya milli takımının antrenmanlarına dönecek

Brezilya milli takımının baş teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlanan Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alacağına olan güvenini dile getirdi. İtalyan uzman, 34 yaşındaki forvetin iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini ve Pazartesi günü yapılacak tıbbi kontrollerin ardından genel grup antrenmanlarına katılabileceğini doğruladı. Bu haberi Goal.com aktardı .

Cumartesi günü Mısır'a karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde Ancelotti kadrodaki değişiklikler hakkında bilgi verdi. Neymar'ın dönüşü takım için büyük bir motivasyon kaynağı olsa da, Şampiyonlar Ligi finali sonrası yorgunluk nedeniyle merkez defans oyuncusu Gabriel Magalhães yaklaşan maçı kaçıracak. Ayrıca, sol bek Douglas Santos'un ilk 11'de sahaya çıkacağı ve kaleci Weverton'un ise ikinci yarıda oyuna dahil olacağı açıklandı.

Teknik direktör Neymar'ın durumu hakkında şunları söyledi: "Durumu çok net. Neymar şu anda bireysel olarak harika bir iş çıkarıyor. Hafta sonundan sonra MR çekilecek ve her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla antrenmanlara başlayacak". Bu, Brezilya için turnuvadan önceki en önemli gelişmelerden biri oldu.

Ancelotti, Mısır'a karşı oynanacak maçta taktiksel denemeler yapacağını da vurguladı. Geleneksel dört forvetli şemadan biraz uzaklaşarak Lucas Paqueta ve Igor Thiago gibi futbolcuları denemek istiyor. Teknik direktörün sözlerine göre, bu maç yeni seçenekleri değerlendirmek için son fırsat, çünkü resmi turnuva başladığında denemeler için zaman kalmayacak.

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçını 13 Haziran'da Fas'a karşı oynayacak. Bir sonraki rakibin Haiti olduğu göz önüne alındığında, beş kez dünya şampiyonu olan ekip gruptan çıkmak için ana favori olarak görülüyor. Bu durum, Neymar'ın playoff aşamasına kadar en iyi formasına kavuşması için uygun bir fırsat yaratıyor.