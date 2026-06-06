Chelsea, Marc Cucurella'nın yerine yeni bir defansif oyuncu aramaya başladı

Avrupa futbolunda transfer piyasası giderek kızışıyor. Londra'nın Chelsea kulübü, sol bek Marc Cucurella'nın yakın zamanda takımdan ayrılma ihtimaline karşı ciddi hazırlıklara başladı. Saygın spor yayınları ve iç kaynaklardan gelen haberlere göre, yetenekli İspanyol futbolcuya kendi vatanı La Liga'dan birkaç dev kulüp ciddi ilgi gösteriyor. Bu nedenle 'aristokratlar', transfer penceresinde beklenmedik bir boşluk oluşmaması için onun yerine geçebilecek adayların acil listesini çoktan oluşturdu.

Kulüp yönetimi, yeni teknik direktörün taktik şemalarına uygun olan ve kanatta yüksek aktivite gösterebilen adayları dikkatle izliyor.

Londralıların radarındaki üç umut verici aday

'Maviler'in scoutları şu anda Avrupa'nın yeşil sahalarında parlayan birkaç defans oyuncusunu takibe aldı. Listedeki başlıca adaylarla tanışın:

Andrea Cambiaso (Juventus): Torino kulübünün güvenilir ve hızlı defans oyuncusu, taktiksel olarak oldukça olgun ve hem savunmada hem de hücumda eşit derecede aktif hareket edebiliyor.

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt): Bundesliga'daki oyunuyla birçok kişinin takdirini kazanan genç ve enerjik futbolcu. Transferi Londralılar için umut verici bir yatırım olabilir.

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen): Bayer'in önceki sezonlardaki tarihi zaferlerinde başrollerden birini oynayan deneyimli defans oyuncusu. Duran toplardaki ustalığı ve gol pasları Chelsea için şüphesiz gerçek bir keşif olacaktır.

Belirtmek gerekir ki, yakın zamanda Chelsea yönetimde büyük bir değişiklik yaşandı ve teknik direktörlük görevine ünlü İspanyol uzman Xabi Alonso getirildi. Muhtemelen, Cucurella'nın yerine Alonso'nun iyi tanıdığı Grimaldo adayı ana plana yükselebilir.

Geçen sezonun acı dersleri ve yeni hedefler

Londra kulübü için geride kalan sezon beklendiği kadar başarılı geçmedi. Takımın İngiltere Premier Ligi'ndeki (EPL) performansı şu şekilde oldu:

Sezon Sonuçları Toplanan Puanlar Sıralama Sonraki Hedef EPL (Geçen Sezon) 52 puan 10. sıra Kadroyu kökten yenilemek ve şampiyonluk yarışına dönmek

Durum Analizi: Xabi Alonso'nun takıma gelişi, Chelsea'de büyük reformlar döneminin başladığını gösteriyor. Marc Cucurella iyi bir defans oyuncusu ancak Alonso'nun hızlı ve ofansif futbolu için Grimaldo veya Cambiaso gibi oyuncular daha uygun olabilir. Takımın lig tablosunda 10. sıradan yukarı çıkması, bu tür doğru ve nokta atışı transferlere bağlı. Bakalım, Londra kulübü yaz transfer penceresinde taraftarlarını hangi yıldız transferle memnun edecek.

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