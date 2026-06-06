Sisli Albion'un yeşil sahalarında yaz transfer çılgınlığı başladı. Burnley'in yetenekli ve parlak geleceğe sahip stoperi Maxime Estève, kariyerinde büyük bir sıçrama yapabilir ve İngiltere Premier Ligi'nin en güçlü devlerinden birine transfer olabilir. Britanya'nın saygın «Teamtalk» yayınında yer alan son bilgilere göre, 23 yaşındaki Fransız yetenek, dev kulüp Liverpool'un transfer radarına kesin olarak girdi.

Merseyside ekibinin scoutları genç savunmacının oyununu uzun süre izledi ve onu takımın kilit figürlerinden biri yapmayı planlıyor.

Ibrahima Konaté'nin yedeği ve transfer bedeli

Anfield sahipleri bu Fransız savunmacıyı sadece bir yedek oyuncu olarak değil, takımın diğer temsilcisi Ibrahima Konaté'nin uygun ve gelecek vadeden bir alternatifi olarak görüyor.

Transfer ücreti: Saygın spor kaynaklarının belirttiğine göre, Maxime Estève'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon avro .

Uzun vadeli taahhüt: Savunmacının Burnley ile imzaladığı mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar geçerli. Bu durum, Liverpool'dan transfer konusunda daha ciddi müzakereler yürütmesini gerektiriyor.

Geçen sezondaki istikrar ve istatistikler

Fransız futbolcu gol veya asist gibi ofansif istatistiklere sahip olmasa da, doğrudan görevi olan savunma hattını sağlam tutma konusunda yüksek istikrar sergiledi:

Kulüp Sezon boyunca toplam maç Gol ve asist Sözleşme süresi Burnley 36 maç 0 2030 yazına kadar

Bu rakamlar, genç yaşına rağmen Estève'nin Premier Lig'in fiziksel yüklerine tamamen hazır olduğunu ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Arka plan: Liverpool, yetenekli futbolcuları fiyatları aşırı yükselmeden fark etme ve onları sisteminde gerçek yıldızlara dönüştürme becerisiyle her zaman öne çıkmıştır. Maxime Estève; uzun boylu, fiziksel olarak güçlü ve pozisyon alma konusunda hatasız modern bir savunmacı. Ibrahima Konaté'nin sık sık sakatlanması göz önüne alındığında, 28 milyon avro karşılığında Estève gibi güvenilir bir savunmacıyı kadroya katmak «kırmızılar» için çok akıllıca ve kârlı bir hamle olacaktır.

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