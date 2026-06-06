Liverpool, Burnley savunmacısı Maxime Estève'yi satın almak istiyor

·270·Spor
Liverpool, Burnley savunmacısı Maxime Estève'yi satın almak istiyor

Sisli Albion'un yeşil sahalarında yaz transfer çılgınlığı başladı. Burnley'in yetenekli ve parlak geleceğe sahip stoperi Maxime Estève, kariyerinde büyük bir sıçrama yapabilir ve İngiltere Premier Ligi'nin en güçlü devlerinden birine transfer olabilir. Britanya'nın saygın «Teamtalk» yayınında yer alan son bilgilere göre, 23 yaşındaki Fransız yetenek, dev kulüp Liverpool'un transfer radarına kesin olarak girdi.

Merseyside ekibinin scoutları genç savunmacının oyununu uzun süre izledi ve onu takımın kilit figürlerinden biri yapmayı planlıyor.

Ibrahima Konaté'nin yedeği ve transfer bedeli

Anfield sahipleri bu Fransız savunmacıyı sadece bir yedek oyuncu olarak değil, takımın diğer temsilcisi Ibrahima Konaté'nin uygun ve gelecek vadeden bir alternatifi olarak görüyor.

  • Transfer ücreti: Saygın spor kaynaklarının belirttiğine göre, Maxime Estève'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon avro .

  • Uzun vadeli taahhüt: Savunmacının Burnley ile imzaladığı mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar geçerli. Bu durum, Liverpool'dan transfer konusunda daha ciddi müzakereler yürütmesini gerektiriyor.

Geçen sezondaki istikrar ve istatistikler

Fransız futbolcu gol veya asist gibi ofansif istatistiklere sahip olmasa da, doğrudan görevi olan savunma hattını sağlam tutma konusunda yüksek istikrar sergiledi:

Kulüp

Sezon boyunca toplam maç

Gol ve asist

Sözleşme süresi

Burnley

36 maç

0

2030 yazına kadar

Bu rakamlar, genç yaşına rağmen Estève'nin Premier Lig'in fiziksel yüklerine tamamen hazır olduğunu ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Arka plan: Liverpool, yetenekli futbolcuları fiyatları aşırı yükselmeden fark etme ve onları sisteminde gerçek yıldızlara dönüştürme becerisiyle her zaman öne çıkmıştır. Maxime Estève; uzun boylu, fiziksel olarak güçlü ve pozisyon alma konusunda hatasız modern bir savunmacı. Ibrahima Konaté'nin sık sık sakatlanması göz önüne alındığında, 28 milyon avro karşılığında Estève gibi güvenilir bir savunmacıyı kadroya katmak «kırmızılar» için çok akıllıca ve kârlı bir hamle olacaktır.

İngiliz futbolundaki en ses getiren transfer haberlerini, Liverpool ve diğer üst düzey kulüplerin yaz planlarını ve özel spor analizlerini Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

LiverpoolBurnleyMaxime EstèveİngiltereTeamtalk
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mirra Andreyeva Roland Garros'taki zaferinin ardından kendini tebrik ettiMirra Andreyeva Roland Garros'taki zaferinin ardından kendini tebrik ettiBugün, 19:21Capello, İtalya milli takımının yeni teknik direktörünün kim olacağını açıkladıCapello, İtalya milli takımının yeni teknik direktörünün kim olacağını açıkladıDün, 18:53Mirra Andreyeva "Roland Garros 2026" şampiyonu oldu!Mirra Andreyeva "Roland Garros 2026" şampiyonu oldu!Dün, 16:52Serie A, yeni sezon için resmi maç takvimini açıkladıSerie A, yeni sezon için resmi maç takvimini açıkladıDün, 16:44Belçika milli takımı Tunus'u 5-0 yendiBelçika milli takımı Tunus'u 5-0 yendiDün, 16:27UFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştıUFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştıDün, 15:31
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu