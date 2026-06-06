Starlink, Bolivya'nın ücra bölgelerindeki okulları internete bağladı

Starlink projesi kapsamında Bolivya'nın 14 uzak bölgesindeki okullarda eğitim gören 1000'den fazla öğrenci ve öğretmen yüksek hızlı uydu internetine bağlandı. Artık bu eğitim kurumları dünya eğitim kaynaklarından doğrudan yararlanma imkanına sahip. Elon Musk ve SpaceX sayfalarında bu süreci gösteren fotoğraflar yayınlandı. Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce bu okullar, zorlu arazi yapısı ve altyapı eksikliği nedeniyle dijital dünyadan tamamen kopuktu. Günümüzde Starlink'in sunduğu istikrarlı bağlantı, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeye ve okuryazarlık düzeyini artırmaya hizmet ediyor. Bu tür projeler, internet erişiminin zor olduğu noktalarda eğitim kalitesini kökten değiştiriyor.

Şu anda Dünya yörüngesinde 10.000'den fazla Starlink uydusu faaliyet gösteriyor. Hizmetten dünyanın 160 ülkesinde 12 milyondan fazla abone yararlanıyor. Ayrıca, 2026 yılında Starship roketiyle yeni nesil V3 uydularının fırlatılması planlanıyor.

SpaceX tarafından geliştirilen Starlink sistemi, normal kablo veya mobil ağın olmadığı yerlerde geniş bantlı internet sağlıyor. Şirket ayrıca, yasa dışı faaliyetlerde kullanılan terminalleri tespit etmek ve kapatmak konusunda kolluk kuvvetleriyle aktif iş birliği yapıyor. Buna ek olarak, Starlink'in yakında Avrupa'daki mobil uydu spektrumu ihalelerine katılma hakkını elde etmesi bekleniyor.