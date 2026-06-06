Elon Musk: Yörüngesel veri merkezleri Starlink uydularından daha basit

·57·Teknoloji
Elon Musk: Yörüngesel veri merkezleri Starlink uydularından daha basit

SpaceX'in başkanı Elon Musk, yapay zeka için tasarlanan geleceğin yörüngesel veri işleme merkezlerinin (VİM) mevcut Starlink iletişim uydularına kıyasla çok daha basit olacağını açıkladı. Musk'a göre Starlink V3 uydusu son derece karmaşık bir sistemdir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bununla birlikte, yörüngesel YZ merkezi esas olarak güneş panelleri, radyatörlü soğutma sistemi, ana hesaplama donanımı ve lazer iletişim kanallarından oluşacaktır. Lazer kanallar, Starlink ağına bağlantıyı ve bunun üzerinden verilerin Dünya'ya iletilmesini sağlayacaktır. İletişim uydularıyla karşılaştırıldığında, böyle bir altyapı mühendislik açısından daha az karmaşık görünmektedir.

Hesaplama gücünü doğrudan yörüngeye yerleştirme fikri birkaç yıldır tartışılıyor. Bu, neredeyse sınırsız güneş enerjisinden yararlanmayı ve yerdeki veri merkezlerindeki yükü azaltmayı mümkün kılıyor. Yılın başında SpaceX, xAI projesini bünyesine kattığını duyurdu; bu da uzaydaki VİM'lerin gerçeğe dönüşmesine hizmet edecek.

Yeni Starlink V3 uyduları, V2 versiyonuna göre 10 kat daha fazla bant genişliği sağlayacak — her biri 1 Tbit/s'den fazla hızda çalışabilecek. Plana göre, cihaz sayısı da 10 kat artırılacak, bunun sonucunda tüm sistemin toplam kapasitesi 100 kattan fazla artacak.

SpaceXStarlinkElon MuskYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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