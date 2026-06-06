Roma Grand Prix'inde 5 Özbekistanlı tekvandocu mücadele edecek

Uluslararası spor arenasında vatanımızın onurunu layıkıyla koruyan yetenekli sporcularımızdan yeniden büyük zaferler bekliyoruz. Şu günlerde İtalya'nın başkentinde düzenlenen prestijli WT Tekvando Roma Grand Prix'si heyecanlı aşamasına girdi. Bugün, müsabakanın ikinci günündeki karşılaşmalar kapsamında Özbekistan milli takımının beş umut verici ve güçlü sporcusu son derece sorumluluk gerektiren maçlarda mindere çıkacak.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) basın hizmetinden alınan resmi bilgilere göre, hemşehrilerimizin ilk turdaki rakipleri oldukça ciddi ve deneyimli sporculardan oluşuyor.

Hemşehrilerimiz ve ilk turdaki rakipleri

Bugün gerçekleşecek şiddetli ve tavizsiz mücadelelerde temsilcilerimiz şu rakiplere karşı mindere çıkacak:

+67 kg sıkletinde: Milli takımımızın lideri, deneyimli Svetlana Osipova mücadelesine başlıyor. İlk rakibi, Ruby McKee (Büyük Britanya) ile Da Bin Song (Güney Kore Cumhuriyeti) arasındaki mücadelenin galibi olacak.

-68 kg sıkletinde: Yetenekli tekvandocumuz Diyorbek To‘xliboyev ev sahibi temsilcisi Ludovico Yurlaro (İtalya) ile güçlerini sınarken, aynı sıklette mücadele eden diğer hemşehrimiz Najmiddin Qosimhojiyev Mateusz Kranowski'ye (Polonya) karşı mücadele edecek.

+80 kg sıkletinde (Devler Savaşı): En ağır sıklette de iki hemşehrimiz altın madalyalar için savaşacak. Marat Mavlonov ilk turda Eltaj Gafarov'un (Azerbaycan) engelini aşmaya çalışırken, Yodgorbek Jo‘raboyev Jonathan Healy'ye (ABD) karşı zorlu bir mücadelede mindere çıkacak.

Roma Grand Prix'inde güç dengesi

Temsilcilerimizin bugünkü mücadelelerdeki katılımı ve sıkletleri aşağıdaki tabloda açıkça belirtilmiştir:

Sporcunun Adı Soyadı Sıkleti Rakibi ve Temsil Ettiği Ülke Svetlana Osipova +67 kg Ruby McKee / Da Bin Song Diyorbek To‘xliboyev -68 kg Ludovico Yurlaro Najmiddin Qosimhojiyev -68 kg Mateusz Kranowski Marat Mavlonov +80 kg Eltaj Gafarov Yodgorbek Jo‘raboyev +80 kg Jonathan Healy

Zamin Yorumu: Roma Grand Prix'si, dünyanın en seçkin tekvandocularının bir araya geldiği en zorlu müsabakalardan biridir. Özellikle bugün rakipler arasında ev sahibi İtalya, Güney Kore ve ABD temsilcilerinin bulunması, mücadelelerin ne kadar şiddetli geçeceğinin bir göstergesidir. Ancak Özbek tekvando okulu dünyada sözünü çoktan söylemiştir. Hemşehrilerimizin fiziksel ve taktik hazırlığı bize büyük umut veriyor. İnanıyoruz ki, bugünkü mücadelelerin ardından Roma gökyüzünde zafer şerefine vatanımızın bayrağı yükselecek. Cesur gençlerimize ve metanetli kızlarımıza zaferler eşlik etsin!

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