Google yapay zeka veri merkezleri için santral kuruyor

Google, ABD'nin en büyük enerji sisteminde sanal elektrik santrali (SES) oluşturmak üzere Voltus ile anlaşma imzaladı. Bu proje, yeni santraller veya iletim hatları inşa etmeden şirketin veri merkezleri için ek enerji kapasitesi sağlamayı amaçlıyor. Sanal santral, elektrikli araçlar, ev pilleri ve 'akıllı' termostatlar gibi dağıtık kaynakları tek bir ağda birleştiriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Sistemin çalışma prensibi, enerji sisteminde yükün arttığı dönemlerde bağlı cihazların tüketiminin geçici olarak azaltılması veya biriktirilen enerjinin kullanılmasıdır. Cihaz sahipleri bu sürece katıldıkları için nakit ödül alır, programın finansmanını ise Google üstlenir. Boşa çıkan ek kapasiteler, bölgedeki veri merkezlerinin faaliyetlerini desteklemeye yönlendirilir.

Bu adım, yapay zeka hesaplama gücündeki keskin artışla bağlantılı enerji sorunlarını çözmenin etkili bir yoludur. Duke Üniversitesi'nin araştırmasına göre, veri merkezleri yılda sadece 40 saat tüketimi azaltmayı kabul ederse, ABD enerji sistemi ek altyapı olmadan 100 gigawatt'a kadar yeni tesis bağlayabilir.

Google ve Voltus arasındaki anlaşma, ABD'nin doğu kıyısına hizmet veren en büyük şebeke olan PJM enerji sisteminde uygulanacak. Voltus, proje kapsamında her yıl 100 megawatt'a kadar dağıtık enerji kaynağını birleştirmeyi planlıyor. Sistemin tam devreye alınması 2027 yılı için hedefleniyor.