Arne Slot, Fulham'ın teklifini reddetti

·78·Spor
Arne Slot, Fulham'ın teklifini reddetti

Avrupa futbolunda sadece transferler değil, teknik direktör rotasyonu da gerçek bir 'Taht Oyunları'na dönüşüyor. Yakın zamanda dev kulüp Liverpool'un baş teknik direktörlüğünden ayrılan ünlü Hollandalı uzman Arne Slot, Sisli Albion'da hemen yeni bir iş buldu. Ancak deneyimli teknik adam yeşil sahalara dönmek için acele etmiyor.

İçeriden gelen bilgilere göre, Hollandalı uzman kendisini kadrosuna katmak isteyen Londra kulübü Fulham ile gelecekteki iş birliği şartlarını görüşmeyi bile kesinlikle reddetti.

Acele etmeyi sevmeyen Slot ve Londralıların reddedilen planı

Bilgilere göre, Arne Slot teknik direktörlük kariyerindeki bir sonraki adımını son derece temkinli ve sağduyulu bir şekilde, her detayı derinlemesine düşünerek atmak istiyor.

'Londra kulübünün sunduğu seçeneği yüksek hırslarına uygun bir proje olarak görmedi ve kariyerinde kısa bir mola vermeyi tercih etti.'

Şu anda Fulham yönetimi çok zor bir durumda. Çünkü takımdan yakında ayrılması beklenen mevcut baş teknik direktör Marco Silva yerine acilen uygun bir aday arama çalışmaları başlatıldı.

Avrupa genelinde zincirleme teknik direktör rotasyonu

En ilginç yanı, Slot'un reddinin Avrupa'nın birkaç büyük kulübünü kapsayan büyük zincirleme değişikliklere zemin hazırlamasıdır. Aşağıdaki tabloda bu karmaşık teknik direktör rotasyonunu net bir şekilde görebilirsiniz:

Teknik Direktör

Mevcut/Eski Takımı

Gitmesi Beklenen Yeni Kulüp

Rotasyon Sebebi / Yerine Kim Gelecek?

Arne Slot

Liverpool

Fulham (Reddedildi)

Acele etmiyor, daha büyük bir proje beklemek istiyor.

Marco Silva

Fulham

Benfica (Portekiz)

Jose Mourinho'nun boşaltacağı koltuğu alacak.

Jose Mourinho

Benfica

Real Madrid

Yakında 'Kraliyet Kulübü'nün yönetimini ele alacak.

Bu zincirleme sistem, spor dünyasında teknik direktör pazarının ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. Marco Silva Lizbon devine giderken, Fulham'ın Slot'tan red cevabı alması Londralıların planlarını suya düşürdü.

Durum Analizi: Arne Slot'un Fulham'a gitmeme kararını anlamak mümkün. Liverpool gibi bir üst düzey kulüpteki baskı ve yüksek seviyeden sonra, Premier League'in orta halli bir takımında çalışmak ona psikolojik olarak düşüş gibi gelmiş olabilir. Ancak buradaki en sansasyonel olay, Jose Mourinho'nun yeniden Real Madrid'in başına dönüyor olması! Bu zincirleme transferler yakın günlerde Avrupa futbolunda büyük sarsıntılar başlatacak.

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Arne SlotFulhamLiverpoolMarco SilvaJosé Mourinho
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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