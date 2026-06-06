Avrupa Birliği kritik dijital hizmetleri yabancı etkiden koruyor

·27·Teknoloji
Avrupa Birliği kritik dijital hizmetleri yabancı etkiden koruyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin teknolojik egemenliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni öneriler sundu. Girişimin temel amacı, bulut hizmetleri, yapay zeka ve yarı iletkenler alanında yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmaktır. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen'in belirttiğine göre, birlik, hayati dijital sistemlerin yabancı devletler veya şirketler tarafından kapatılma riskinden korunmalıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu tedbirler öncelikle kamu hizmetleri, kolluk kuvvetleri ve savunma sistemlerinin çalıştığı bulut altyapısını ilgilendiriyor. Brüksel'de, ABD'nin 2018 yılında kabul ettiği Cloud Act yasası konusunda endişeler artıyor. Bu belge, ABD federal makamlarına Amerikan şirketleri tarafından ülke dışında saklanan verilere bile erişim izni veriyor; bu durum, Avrupa'nın veri koruma gereklilikleriyle çelişiyor.

Yeni önerilere göre, Avrupa Birliği ülkeleri savunma, ceza adaleti ve sınır kontrolü gibi kritik alanlarda kullanılan bulut hizmet sağlayıcılarının risklerini değerlendirmekle yükümlü olacak. Eğer tedarikçi bir risk kaynağı olarak görülürse, kamu kurumları alternatif bir platforma geçmeye zorlanabilir. Ayrıca, yabancı sağlayıcıların Avrupa kullanıcılarının verilerini kendi hükümetlerine vermediklerini kanıtlamaları gerekecek.

Bu önlemler, Avrupa Birliği ile Donald Trump yönetimi arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirebilir. Amazon ve Google gibi devleri bünyesinde barındıran Computer and Communications Industry Association derneği, bu kısıtlamaların Avrupa pazarının uluslararası tedarikçilere kapanmasına yol açabileceği konusunda zaten uyarıda bulundu. Uzmanlara göre, önümüzdeki aylarda büyük teknoloji şirketleri çıkarlarını korumak için lobi faaliyetlerini artıracak.

Avrupa BirliğiCloud ActGoogleAmazonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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