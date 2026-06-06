CATL, 12.000 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip lityum-hava pilleri geliştiriyor

CATL'nin baş bilim insanı ve Çin Mühendislik Akademisi üyesi Wu Kai, şirketin lityum-hava pilleri alanındaki stratejik yönünü sundu. Bu, CATL'nin bu teknolojiyi gelecekteki gelişim yolu ve yeni nesil pil pazarındaki temel rekabet unsuru olarak açıkça duyurduğu ilk durumdur. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Geleneksel lityum-iyon pillerden farklı olarak, lityum-hava akülerinde nikel, kobalt ve manganez gibi ağır metaller yerine anot olarak metalik lityum, katot olarak ise havadaki oksijen kullanılır. Bu yapı ağırlığı önemli ölçüde azaltır, bu nedenle bunlara "nefes alan piller" adı verilir.

Lityum-hava akülerinin teorik enerji yoğunluğu 12.000 Wh/kg'a ulaşır; bu değer benzinin enerji kapasitesine (yaklaşık 13.000 Wh/kg) yaklaşır. Mevcut laboratuvar prototipleri 1200 Wh/kg seviyesine ulaşmış olup, bu durum standart lityum-iyon pillerden dört kat ve beklenen katı hal (solid-state) pillerden iki kat daha yüksektir.

Bu teknolojinin başarılı ticarileştirilmesi, elektrikli araçların tek şarjla 1600 km'den fazla mesafe katetmesini olağan hale getirebilir. 2024 yılında Illinois Üniversitesi ve Argonne Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, hava ortamında 700'den fazla döngüye dayanabilen bir prototip sergiledi.

Uzmanlara göre, lityum-hava teknolojisi 2030'dan sonra kitlesel kullanıma hazır olacak. Bu teknolojinin sadece binek otomobillerde değil, uzun menzilli elektrikli uçaklar ve yük taşımacılığı alanında da gerçek bir devrim yaratması bekleniyor.