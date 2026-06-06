AB, ABD bulut hizmetlerine kısıtlama getirdi ve Chips Act 2.0 projesini duyurdu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin ABD ve Çin'e olan teknolojik bağımlılığını azaltmayı amaçlayan yeni girişim paketini sundu. Teklifler, mikroişlemci üreticilerini desteklemeyi, özel bulut hizmetleri ağının geliştirilmesini ve kritik verilerin saklanması ile işlenmesine ilişkin yeni gereklilikleri içeriyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın hastanelerin, enerji şebekelerinin ve kamu hizmetlerinin işleyişini sağlayan teknolojiler konusunda diğer ülkelere bağımlı kalamayacağını vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni paketin temel unsurlarından biri Cloud and AI Development Act (CADA) yasa tasarısıdır. Bu belge, yabancı bulut altyapı sağlayıcılarına bağımlılık riskini azaltmayı hedefliyor. Bunun için, devlet kurumlarının gizli verileriyle çalışan bulut platformlarının teknolojik egemenlik düzeyine ilişkin Avrupa çapında bir gereklilik sistemi oluşturulması öneriliyor. Komisyon Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen'in sözlerine göre, Brüksel, yabancı şirketlerin kritik altyapıyı devre dışı bırakma imkanına sahip olmasını istemiyor.

ABD'nin Cloud Act yasası nedeniyle, ABD şirketlerinin Avrupa'da maksimum egemenlik düzeyine ulaşmasının zor olacağı bekleniyor. Söz konusu yasa, ABD kolluk kuvvetlerine verilerin nerede bulunduğuna bakılmaksızın bunları talep etme hakkı tanıyor. Bu nedenle, Avrupa Birliği en hassas verilerin kesinlikle Avrupa sınırları içinde saklanmasını sağlamaya çalışıyor. Bundan böyle yalnızca verilerin konumu değil, şirketlerin mülkiyet yapısı ve yabancı yasalardan korunmuşluk durumu da denetlenecek.

İkinci büyük girişim, bölgenin yarı iletken sektörünü geliştirmeyi amaçlayan Chips Act 2.0 projesidir. Programın yeni versiyonu, yarı iletkenlerin tasarımı ve üretiminde dış bağımlılığı azaltmaya ve ayrıca yapay zeka sistemleri için gerekli olan yeni nesil teknolojilere odaklanıyor. Avrupa Komisyonu, Birlik sınırları içinde en modern mikroişlemcileri ve AI platformları için çip üreten yüksek teknolojili fabrikaların inşasını öncelikli görev olarak ilan etti.