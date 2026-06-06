Real Madrid, Michael Olise için 150 milyon euroluk teklif hazırlıyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise için kulüp rekoru kırabilecek 150 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor. İddialara göre Perez, bu transferi başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirmeyi planlıyor. Bayern ise yıldız oyuncusunu bırakmamaya karar verdi. Konuyla ilgili bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Florentino Perez, Şampiyonlar Ligi maçlarında Michael Olise'nin performansından etkilendi ve onu takımın gelecekteki ana hedeflerinden biri olarak belirledi. Anlaşma sağlanırsa, 150 milyon euroluk transfer Santiago Bernabeu tarihinin en pahalı alımı olacak ve kulübün Galacticos politikasına dönüşünün bir göstergesi sayılacak.

Madridlilerin başkanı seçimde Enrique Riquelme ile yarışıyor. Riquelme, Erling Haaland transferini vaat ederken, Perez Michael Olise aracılığıyla konumunu güçlendirmek istiyor. Ayrıca dedikodulara göre, Perez yeniden seçilirse Jose Mourinho takımın başına teknik direktör olarak dönebilir.

Bayern tarafı ise transfer konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness, futbolcunun satılık olmadığını belirtti. Michael Olise'nin Münih ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Vincent Kompany'nin takımının önemli bir parçası. Buna rağmen, Real Madrid'in önümüzdeki Salı günü resmi bir teklifle çıkması bekleniyor.