Dünya satrancında bir mucize: Javohir Sindarov ve Nodirbek Abdusattorov tarihi sıralamada

·6·Spor
Dünya satrancında bir mucize: Javohir Sindarov ve Nodirbek Abdusattorov tarihi sıralamada

Uluslararası satranç dünyasında en yüksek unvan olan büyükustalık seviyesine çocuk yaşta ulaşan nadir yetenekler, her zaman spor kamuoyunun ilgi odağı olmuştur.

Dünya satranç tarihindeki en genç 10 büyükusta resmi sıralaması sürekli güncellense de, bu tarihi listede Özbekistan satranç okulunun iki parlak yıldızı — Javohir Sindarov ve Nodirbek Abdusattorov hak ettikleri yeri korumaktadır.

Özbek harika çocukların tarihi başarıları

Ülkemizin genç büyükustaları, zamanında tüm dünyayı hayrete düşüren rekorlara imza atmışlardır:

  • Javohir Sindarov'un sansasyonu: 2018 yılında tüm büyükustalık normlarını tamamladığında Javohir henüz 12 yaş, 10 ay (ve 8 günlük) idi. O dönemde Sergey Karyakin'den sonra satranç tarihindeki en genç ikinci büyükusta olarak resmen tanınmıştı;

  • Nodirbek Abdusattorov'un altın sayfası: Daha sonra dünya şampiyonu olan bir diğer vatandaşımız Nodirbek Abdusattorov da bu elit listede yer almaktadır. Bu yüksek unvanı 13 yaş, 1 ay ve 11 günlükken elde ederek, satranç tarihindeki en hızlı büyükustalar TOP-10 listesinde sağlam bir yer edinmiştir.

Abhimanyu Mishra — tahttaki mutlak rekortmen

Satranç tarihindeki mutlak rekor 2021 yılından beri Hintli genç yıldız Abhimanyu Mishraya aittir. Rekoru 12 yaş 4 aylıkken kırarak, Sergey Karyakin'in 19 yıllık üstünlüğüne son vermişti.

Satranç tarihindeki en genç büyükustalar: TOP-6

Gezegenimizin en genç zeka sahiplerinin listesi şu şekildedir:

  1. Abhimanyu Mishra — 12 yaş, 4 ay, 25 gün

  2. Faustino Oro — 12 yaş, 6 ay, 26 gün

  3. Sergey Karyakin — 12 yaş, 7 ay, 0 gün

  4. Gukesh Dommaraju — 12 yaş, 7 ay, 17 gün

  5. Yağız Kaan Erdoğmuş — 12 yaş, 9 ay, 29 gün

  6. Javohir Sindarov — 12 yaş, 10 ay, 8 gün

Özbek satranççıların bu prestijli sıralamada dünyanın en seçkin yıldızlarıyla yan yana durması, Özbekistan'ın günümüzde bir dünya satranç devi haline gelmesinin tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.

Javohir SindarovNodirbek AbdusattorovAbhimanyu MishraSatrançÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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