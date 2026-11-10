Özbekistan satrancında tarihi duble: Abdusattorov şampiyon, Sindarov ikinci!

Özbek büyükustalar Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov, uluslararası satranç arenasında ülkemizi başarıyla temsil ederek tarihi bir sonuca imza attılar. Hollanda'da düzenlenen prestijli Tata Steel Chess 2026 turnuvasının Masters kategorisinde vatandaşlarımız birinci ve ikinci sırayı aldılar.

Turnuvanın 13 turu sonunda 9 puan toplayan Nodirbek Abdusattorov, turnuvanın galibi oldu. Böylece Tata Steel Chess tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Özbek satranç oyuncusu olarak tarihe geçti.

Bir diğer yetenekli büyükustamız Javohir Sindarov ise 8,5 puanla ikinci sırada yer aldı. Turnuvayı mağlubiyet almadan tamamlayarak üst düzey seviyesini kanıtladı.

Dünyanın en güçlü büyükustalarının katıldığı bu prestijli turnuvada iki Özbek satranç oyuncusunun ilk iki sırayı paylaşması, ülkemiz satranç tarihindeki en önemli başarılardan biri oldu.

Bu sonuç, Özbek satranç okulunun uluslararası arenadaki itibarını daha da güçlendirdi.