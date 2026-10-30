Amerikalı efsane, Abdusattorov ve Sindarov'un satrançtaki geleceğini tahmin etti

·7·Spor
Amerikalı efsane, Abdusattorov ve Sindarov'un satrançtaki geleceğini tahmin etti

Ünlü Amerikalı büyükusta ve dünyanın en popüler satranç yayıncılarından biri Hikaru Nakamura YouTube kanalındaki son yayınında Özbek genç yıldızlar — Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov'un gelecekteki potansiyelleri hakkında konuştu ve onlara yüksek puan verdi.

Son yıllarda uluslararası arenada elde ettikleri büyük zaferlerle satranç dünyasını hayrete düşüren Özbek büyükustaların oyunları, Nakamura tarafından en yüksek takdirle karşılandı.

«Bu iki genç, gerçek anlamda üst düzey»: Nakamura'nın düşünceleri

Amerikalı büyükusta, Özbek satranççıların potansiyelinden şüphe duymadığını ve yakında satranç tarihindeki en zorlu engellerden birini aşabileceklerini vurguladı:

  • İçeriden değerlendirme: «Nodirbek ve Javohir'in en üst düzey satranççılar olduğuna yürekten inanıyorum. Bunu daha önce de söyledim, tekrar ediyorum: İkisinin de bir noktada reytingde 2800 barajını aşma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum», dedi Nakamura;

  • Yükseliş trendi: Son turnuvalardaki şiddetli mücadeleler ve dünya elitlerine karşı sergiledikleri tavizsiz oyunlar, bu düşüncelerin boşuna olmadığını kanıtlıyor;

  • Karşılıklı karşılaşma deneyimi: Nakamura'nın bizzat kendisi de uluslararası turnuvalarda Abdusattorov ve Sindarov'un korkutucu taktiksel hamleleri ve yüksek baskısıyla defalarca karşılaştı ve oyun tarzlarını çok iyi biliyor.

2800 Elo reytingi: Bu baraj neden bu kadar önemli?

Satranç dünyasında 2800 Elo reytingi sadece bir sayı değil, dünya satrancının «kozmik» seviyesi olarak kabul edilir:

  • «Süper büyükusta»ların gayriresmi sınırı: 2800 Elo puanına ulaşmak, satranç tarihindeki en karmaşık ve nadir görülen tarihi başarıdır;

  • Sadece 14 satranççı: Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) resmi reyting sistemini başlattığından bu yana dünya genelinde sadece 14 satranççı bu nadir ve aşılmaz sınırı geçmeyi başardı;

  • Efsaneler halkası: Bu tarihi 14 kişilik listede Magnus Carlsen ve Garry Kasparov gibi büyük satranç kralları liderlik ediyor.

Eğer Nakamura'nın tahmini gerçekleşir ve Nodirbek Abdusattorov ile Javohir Sindarov bu tarihi 2800 Elo zirvesini fethedebilirse, bu Özbek satrancını dünyada eşsiz ve benzeri görülmemiş en yüksek noktaya taşıyacaktır.

Hikaru NakamuraNodirbek AbdusattorovJavohir SindarovSatrançÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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