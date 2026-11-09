“Bunun için Özbekistan’da bir ay kalıp her gün pilav yemem lazım” — İslam Mahaçev

UFC hafif sıklet kategorisinin mevcut şampiyonu ve gezegenin en güçlü dövüşçülerinden biri İslam Mahaçev Taşkent'te düzenlenen bir basın toplantısına katıldı.

Özbek hayranlar ve gazetecilerle yaptığı samimi söyleşi sırasında Dağıstanlı yıldız, kariyerindeki olası bir sonraki adım olan orta sıklet (84 kg) kategorisine geçiş hakkındaki soruları, kendine has mizahı ve profesyonel ciddiyetiyle yanıtladı.

Taşkent'teki toplantı: «Her gün pilav yemem gerekecek»

Gazetecilerdaha üst bir divizyona geçme ve üçüncü bir sıklette şampiyonluk için dövüşme ihtimali hakkındaki sorularına Mahaçev şu şekilde yanıt verdi:

Milli yemek ve kilo alma şakası: «Orta sıklet mi? Bunun için Özbekistan’da bir ay kalıp her gün pilav yemem gerekecek», — diyerek gülerek cevap verdi UFC şampiyonu;

Kas kütlesi sorunu: Konunun profesyonel tarafına değinen İslam, bu adımın ciddi fiziksel değişimler gerektirdiğini vurguladı: «Bu kolay olmayacak. Ekibimizle bunu konuştuk. İyi düşünmemiz lazım, çünkü kaliteli kas kütlesi kazanmanın o kadar da kolay olmadığı biliniyor».

Hafif sıklette başarılı savunma

İslam Mahaçev, hafif sıklet divizyonuna geçtikten sonra da üstünlüğünü tam anlamıyla sergilemeye devam ediyor.

Gösterge / Faktör Detaylar Mevcut statü UFC hafif sıklet (Lightweight) şampiyonu Son maçı İrlandalı yenilgisiz aday Ian Garry üzerine zafer Başarı Hafif sıklet şampiyonluk kemerinin ilk başarılı savunması Sıradaki hedef Orta sıklet (Middleweight) kategorisine çıkış ihtimallerinin analizi

Üçüncü kemere doğru bir adım mı?

Hafif sıkletin hükümdarı olan ve daha sonra hafif sıklette de şampiyonluğu kazanıp Ian Garry'ye karşı başarıyla savunan Mahaçev için orta sıklet yeni bir tarihi dönüm noktası olabilir.

Ancak 84 kg divizyonunun fiziksel gücü ve dövüşçülerin cüsseleri nedeniyle, sporcu ve antrenör ekibi bir sonraki adımı acele etmeden, vücuda zarar vermeden gerçekleştirmeyi planlıyor.