“Bunun için Özbekistan’da bir ay kalıp her gün pilav yemem lazım” — İslam Mahaçev

·7·Spor
“Bunun için Özbekistan’da bir ay kalıp her gün pilav yemem lazım” — İslam Mahaçev

UFC hafif sıklet kategorisinin mevcut şampiyonu ve gezegenin en güçlü dövüşçülerinden biri İslam Mahaçev Taşkent'te düzenlenen bir basın toplantısına katıldı.

Özbek hayranlar ve gazetecilerle yaptığı samimi söyleşi sırasında Dağıstanlı yıldız, kariyerindeki olası bir sonraki adım olan orta sıklet (84 kg) kategorisine geçiş hakkındaki soruları, kendine has mizahı ve profesyonel ciddiyetiyle yanıtladı.

Taşkent'teki toplantı: «Her gün pilav yemem gerekecek»

Gazetecilerdaha üst bir divizyona geçme ve üçüncü bir sıklette şampiyonluk için dövüşme ihtimali hakkındaki sorularına Mahaçev şu şekilde yanıt verdi:

  • Milli yemek ve kilo alma şakası: «Orta sıklet mi? Bunun için Özbekistan’da bir ay kalıp her gün pilav yemem gerekecek», — diyerek gülerek cevap verdi UFC şampiyonu;

  • Kas kütlesi sorunu: Konunun profesyonel tarafına değinen İslam, bu adımın ciddi fiziksel değişimler gerektirdiğini vurguladı: «Bu kolay olmayacak. Ekibimizle bunu konuştuk. İyi düşünmemiz lazım, çünkü kaliteli kas kütlesi kazanmanın o kadar da kolay olmadığı biliniyor».

Hafif sıklette başarılı savunma

İslam Mahaçev, hafif sıklet divizyonuna geçtikten sonra da üstünlüğünü tam anlamıyla sergilemeye devam ediyor.

Gösterge / Faktör

Detaylar

Mevcut statü

UFC hafif sıklet (Lightweight) şampiyonu

Son maçı

İrlandalı yenilgisiz aday Ian Garry üzerine zafer

Başarı

Hafif sıklet şampiyonluk kemerinin ilk başarılı savunması

Sıradaki hedef

Orta sıklet (Middleweight) kategorisine çıkış ihtimallerinin analizi

Üçüncü kemere doğru bir adım mı?

Hafif sıkletin hükümdarı olan ve daha sonra hafif sıklette de şampiyonluğu kazanıp Ian Garry'ye karşı başarıyla savunan Mahaçev için orta sıklet yeni bir tarihi dönüm noktası olabilir.

Ancak 84 kg divizyonunun fiziksel gücü ve dövüşçülerin cüsseleri nedeniyle, sporcu ve antrenör ekibi bir sonraki adımı acele etmeden, vücuda zarar vermeden gerçekleştirmeyi planlıyor.

İslam MahaçevUFCTaşkentMMADövüş Sporları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

En çok beklenen dövüş: UFC, Shara Bullet ve Israel Adesanya karşılaşmasını resmen duyurduEn çok beklenen dövüş: UFC, Shara Bullet ve Israel Adesanya karşılaşmasını resmen duyurduBugün 13:21Ilia Topuria kariyerindeki en zorlu dövüşün detaylarını açıkladıIlia Topuria kariyerindeki en zorlu dövüşün detaylarını açıkladı7 Kasım 23:10Ramazon Temirov acı mağlubiyetin ardından taraftarlarına seslendiRamazon Temirov acı mağlubiyetin ardından taraftarlarına seslendi3 Kasım 08:09“Mavi bantlı nadir eldiven”: Jon Jones hayranlarını şaşırtan bir yarışma duyurdu“Mavi bantlı nadir eldiven”: Jon Jones hayranlarını şaşırtan bir yarışma duyurdu30 Ekim 08:24“Onun mirasına nokta koyacağım”: Carlos Prates, Islam Makhachev’e açıkça meydan okudu“Onun mirasına nokta koyacağım”: Carlos Prates, Islam Makhachev’e açıkça meydan okudu28 Ekim 22:17UFC kralı Taşkent'te: İslam Mahaçev ve Fedor Emelyanenko Özbekistan'a geldiUFC kralı Taşkent'te: İslam Mahaçev ve Fedor Emelyanenko Özbekistan'a geldi5 Kasım 21:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?