Bektemir Meliqo‘ziyev Dubai'de Tacik rakibini 2. rauntta nakavt etti

Süper orta sıklette mücadele eden Özbek boksör Bektemir Meliqo‘ziyev (18-1, 12 KO) Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen profesyonel boks gecesinde bir başka parlak galibiyete imza attı.

Özbek boksör bu maçta Tacik rakibi Karomatullo Sharipov'a (4-3-1, 3 KO) karşı ringe çıktı ve tam bir üstünlük sergileyerek rakibini ikinci rauntta erken bir şekilde, ağır bir nakavtla mağlup etti.

Ringde mutlak üstünlük: 2026'daki ikinci erken galibiyet

Bektemir Meliqo‘ziyev bu sezon yüksek formunu ve yumruk gücünü bir kez daha kanıtladı:

İki maç, iki nakavt: Bu karşılaşma Bektemir için 2026 yılındaki ikinci maç oldu. Bir önceki mücadelesinde de rakibini erken nakavtla mağlup etmişti;

Profesyonel rekor: Bu başarının ardından Özbek boksör, galibiyet sayısını 18'e (12'si nakavt) çıkararak sıkletinin en tehlikeli adaylarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Büyük karşılaşma yolda: WBA şampiyonluğu için Jaime Munguia çağrılıyor

Sharipov karşısındaki hızlı galibiyetten sonra tüm dikkatler, sıkletin mevcut şampiyonuyla beklenen büyük maça çevrildi:

Meksikalı yıldızın çağrısı: Süper orta sıklette WBA şampiyonu olan ünlü Meksikalı boksör Jaime Munguia (47-2, 35 KO) kısa süre önce Rus Nikita Zonya'yı yendikten sonra, bir sonraki unvan koruma maçında Meliqo‘ziyev ile karşılaşmaya hazır olduğunu açıkça belirtti: «Sanırım sıradaki Meliqo‘ziyev olacak. Bir sonraki rakibim sensin dostum!», şeklinde bir açıklama yapmıştı Munguia;

Anlaşma sağlandı: Ünlü Amerikalı spor gazetecisi ve boks muhabiri Chris Mannix 'in belirttiğine göre, taraflar şampiyonluk maçının tüm temel şartları üzerinde çoktan anlaştılar: «Munguia, Meliqo‘ziyev ile dövüşecek. Şampiyonluk kemerini gönüllü olarak bırakacağına inanmıyorum. Bana ulaşan bilgilere göre, maçın şartlarını resmen kararlaştırdılar», diye bildirdi muhabir.



Eğer bu süper maç resmen duyurulursa, bu Bektemir Meliqo‘ziyev'in profesyonel kariyerindeki en büyük şampiyonluk sınavı ve Özbek boks hayranları için yılın en çok beklenen olaylarından biri olacak.