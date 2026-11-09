88. dakikada 0:1, 90+7'de 2:1! Neftchi teknik direktörü mucizevi geri dönüşü anlattı

Özbekistan Süper Ligi'nin bu sezonki en dramatik ve çekişmeli maçlarından biri Fergana'da gerçekleşti. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Neftchi, kendi sahasında ağırladığı OKMK karşısında gerçek bir irade göstererek sahadan 2:1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın kaderi son dakikalarda belli oldu: Konuk ekip 88. dakikada penaltıdan öne geçse de, Fergana temsilcisi 90. dakikada dengeyi sağladı ve hakemin uzattığı 7. dakikanın son saniyesinde galibiyet golünü buldu.

Bu mücadelenin ardından Neftchi teknik direktörü Islom Ismoilov basın toplantısına katılarak önemli sorulara içtenlikle yanıt verdi.

«Takımın karakteri bu»: Fergana'daki mucize nasıl gerçekleşti?

Islom Ismoilov, son saniyelerde yaşanan dramatik dönüşü takımın zihinsel gücüne bağladı:

Hakem düdüğüne kadar inanç: 88. dakikada golü yedikten sonra takım kaybedecek bir şeyi kalmadığını anlayarak tüm gücüyle ileri atıldı. Teknik direktör, galibiyete olan inancın son saniyeye kadar sönmediğini vurguladı;

Şampiyonluk baskısı: «Altın madalyalara yaklaştıkça baskı artıyor. Bunun üstesinden gelmek hem futbolcular hem de benim için kolay değil. Ancak yönetim ve bölge valisinin desteği, zor durumlardan çıkmamıza yardımcı oluyor» dedi teknik direktör;

«Kıl payı kurtulduk»: Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından takım içindeki birliğin korunduğu ve kişisel egoların bir kenara bırakılarak ortak zafer için kenetlenildiği belirtildi.

Genç kahraman Sarsenbayev ve Afrika'dan gelip sahaya çıkan Kuao

Basın toplantısında takım kadrosundaki önemli kararlar ve kahramanlar hakkında da özel açıklamalarda bulunuldu:

Sarsenbayev'in riskli kararı: Asıl forvet Marushich'in sakatlığı ve Peritsa'nın sakat sakat oynaması nedeniyle Ismoilov, daha dün yedeklerde 2 gol atan genç forvet Nurbek Sarsenbayev'i oyuna aldı ve bu karar %100 karşılığını verdi. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu gol atarak galibiyetin temelini attı;

Koffi Kuao'nun metaneti: Afrikalı savunma oyuncusu, pasaport işlemlerini halletmek için sekiz gün boyunca kendi kıtasında kaldı ve maçtan bir gün önce geldi. Bir hafta antrenman yapmamasına rağmen ilk 11'de sahaya çıkarak tüm gücünü ortaya koydu ve maç sonunda kas ağrıları nedeniyle sağlık ekiplerinin yardımıyla sahayı terk etti.

«Futbolda kimsenin dinlenmeye hakkı yok»

Önümüzdeki FIFA günleri arası hakkında konuşan Neftchi hocası, takımın durmayacağını kesin bir dille ifade etti: