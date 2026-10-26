Javohir Sindarov ABD'de 425 bin dolarlık turnuvada yarışacak

Özbek büyükusta Javohir Sindarov, dünya şampiyonluğu maçı öncesinde ABD'nin St. Louis şehrinde düzenlenecek olan Clutch Chess: Champions Showdown turnuvasına katılacak. Bu haber, uluslararası satranç yayınları tarafından duyuruldu.

Müsabaka 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Sindarov'un rakipleri arasında Amerikalı büyükustalar Hikaru Nakamura ve Fabiano Caruana ile Hintli Rameshbabu Praggnanandhaa yer alıyor.

Turnuvada dört satranç oyuncusu mücadele edecek. Her katılımcı, diğer üç rakibine karşı hem beyaz hem de siyah taşlarla ikişer kez oynayacak. Böylece her oyuncu günde altı, turnuva boyunca ise toplam 18 maç yapacak. Tüm karşılaşmalar, 10 dakika ve her hamle için beş saniye eklemeli hızlı satranç formatında oynanacak.

Turnuvanın toplam ödül havuzu 425 bin dolar. Birinciye 125 bin, ikinciye 94 bin, üçüncüye 72 bin ve dördüncüye 62 bin dolar ödül verilecek. Ayrıca, her oyun günündeki galibiyetler için özel para ödülleri de dağıtılacak.

Turnuvanın kendine has özelliği, gün geçtikçe galibiyet için verilen puanların artmasıdır. İlk gün galibiyet bir puan, ikinci gün iki puan, üçüncü gün ise üç puan değerindedir. Bu sistem, geride kalan oyunculara turnuvanın son gününde bile durumu değiştirme şansı tanıyor.

Bu turnuva, Javohir Sindarov için dünya şampiyonluğu maçı öncesinde önemli bir hazırlık aşaması olacak. Özbek büyükusta, Kasım ayında dünya şampiyonu unvanı için Hindistan temsilcisi Dommaraju Gukesh ile karşı karşıya gelecek.