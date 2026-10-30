Javohir Sindarov, Praggnanandhaa'dan rövanşı aldı ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor

ABD'nin St. Louis şehrinde dünya satranç elitinin katılımıyla düzenlenen prestijli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnuvası belirleyici aşamasına girdi. Toplam 425 bin dolarlık ödül havuzuna sahip bu süper turnuvada, Özbek satranç yıldızı Javohir Sindarov da dahil olmak üzere dünyanın en güçlü dört büyükustası büyük ödül için mücadele ediyor.

Bu turnuva, sporcumuz için mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju'ya karşı oynayacağı tarihi Dünya Satranç Şampiyonluğu maçı öncesindeki son ve en önemli sınav niteliğini taşıyor.

İkinci gün maçları: Şiddetli rövanş ve kıyasıya mücadele

Turnuvanın ikinci günü sporcumuz için oldukça karmaşık ve dramatik olaylarla dolu geçti:

Praggnanandhaa'ya karşı rövanş: Günün ilk partisinde Sindarov, Hintli Rameshbabu Praggnanandhaa'ya yenildi ancak ikinci partide siyah taşlarla oynamasına rağmen rakibini mağlup ederek hak ettiği rövanşı aldı;

Caruana ve Nakamura ile karşılaşmalar: İkinci turda Javohir, ev sahibi temsilcisi Fabiano Caruana'ya karşı bir mağlubiyet ve bir beraberlik kaydetti. Üçüncü tur kapsamındaki Hikaru Nakamura ile oynanan her iki maç da beraberlikle sonuçlandı;

Puan durumu: İki günlük oyunların ardından Sindarov 8,5 puan toplayarak Caruana ile birlikte 2. sırayı paylaşıyor. Hintli Praggnanandhaa 11 puanla liderliğe yükselirken, Nakamura 8 puana sahip. Javohir şimdiden 3.000 dolarlık kişisel ödül parasını garantiledi.

Kurallar ve belirleyici üçüncü gün: Bir galibiyetin değeri 3 puan

Turnuva yönetmeliği, son dakikasına kadar yüksek bir heyecan sağlıyor:

Hızlı zaman kontrolü: Her katılımcı toplam 18 hızlı satranç partisi oynuyor; zaman kontrolü ise 10 dakika ve her hamle için 5 saniye ekleme sistemiyle işliyor;

Günden güne artan puan sistemi: Turnuvanın benzersiz bir yönü, galibiyet için verilen puanların değerinin gün geçtikçe artmasıdır: 1. gün 1 puan, 2. gün 2 puan ve 3. gün 3 puan olarak belirlenmiştir;

Kaderi değiştiren fırsat: Üçüncü günde elde edilecek tek bir galibiyet, ilk gündeki üç galibiyete eşittir. Bu durum, mevcut puan farkını bir anda ortadan kaldırarak herhangi bir büyükustaya finalde şampiyonluk kürsüsüne çıkma imkanı tanıyor.

St. Louis'deki son tur maçları, Javohir Sindarov için sadece 425 bin dolarlık ödül havuzu değil, aynı zamanda yaklaşan Dünya Şampiyonluğu maçı öncesinde psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için devasa bir sınav alanı olacak.