FirstClub girişimi dokuz ayda değerini 255 milyon dolara çıkardı

Hızlı ticaret (quick-commerce) pazarında hızın temel faktör olmaya devam ettiği bir dönemde, Hindistan merkezli FirstClub girişimi, yatırımcıları ürün kalitesine odaklanarak başarıya ulaşılabileceğine ikna etmeyi başardı. Bengaluru merkezli şirket, Peak XV Partners ve Sofina liderliğindeki B Serisi yatırım turunda 55 milyon dolar topladı. Sonuç olarak, girişimin piyasa değeri, geçen yılın Eylül ayındaki göstergenin (120 milyon dolar) iki katına çıkarak 255 milyon dolara ulaştı. Techcrunch.com'un haberine göre .

FirstClub platforması, 2024 yılında Flipkart'ın eski yöneticisi Ayyappan R tarafından kuruldu ve rakiplerinin aksine geniş bir ürün yelpazesi yerine seçilmiş ürünlere odaklanıyor. Platformda, diğer büyük servislerin tekliflerinin üçte birine tekabül eden yaklaşık 4.000 çeşit ürün bulunmaktadır. Şirket, yeni ürünleri laboratuvar testlerinden geçirmekte ve özel markalarla iş birliği yaparak kendini sadece hızlı bir teslimatçı olarak değil, güvenilir bir gıda mağazası olarak konumlandırmaktadır.

Şu anda girişimin yıllık brüt işlem hacmi (GMV) 50 milyon dolara ulaştı. Müşteriler ayda ortalama dörtten fazla sipariş veriyor ve satın alma başına ortalama tutar 13 doları buluyor. İlginçtir ki, platformda en çok satan ürünler arasında geleneksel sebzeler değil; avokado, hurma ve Modi elmaları gibi premium ürünler yer alıyor. Bu durum, Hindistan'da kaliteli ve sağlıklı gıda için daha fazla ödemeye hazır bir tüketici kitlesinin oluştuğunu gösteriyor.

Yeni toplanan fonlar, girişimin Bengaluru dışına açılmasına ve Haydarabad gibi büyük şehirlerdeki varlığını güçlendirmesine yönlendirilecek. Ayrıca FirstClub, faaliyetlerini ev ve mutfak eşyaları, hediyelik eşyalar ve diğer günlük ihtiyaç kategorilerine de genişletmeyi planlıyor. Peak XV Yönetici Direktörü GV Ravishankar'a göre, niş gıda platformları için pazarda büyük fırsatlar mevcut.